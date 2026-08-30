Matthías Guðmundsson, þjálfari Vals, var sáttur við frammistöðu liðs síns, karakterinn í liðinu og úrslitin þegar liðið gerði 2-2 jafntefli við FH í Bestu-deild kvenna í fótbolta í dag.
„Þetta er sterkt stig og að mínu mati var það sanngjarnt að við skyldum ná að jafna metin. Leikurinn var skemmtilegur og þú getur ekki slakað á í eina sekúndu þegar þú mætir FH. Við spiluðum vel heilt yfir og sýndum karakter í lokin,“ sagði Matthías að leik loknum.
„Mér finnst liðið vera að þróast í rétta átt og þessi leikur var liður í því ferli. Við höfum náð að einbeita okkur að því að bæta leik okkar og pæla ekki of mikið í þeirri stöðu sem við erum í.
Þessi deild er fáránlega jöfn og það geta allir unnið alla. Við bara höldum áfram að freista þess að bæta okkur og halda áfram að safna stigum um leið,“ sagði Matthías enn fremur.
„Það hefur aldrei gefist vel að horfa á aðra leiki, fara með bænir og vona að úrslitin verði þér hagstæð. Við þurfum að sjá til þess sjálf að við náum í nógu mörg stig til þess að halda sæti okkar í efstu deild,“ sagði hann um stöðu mála.