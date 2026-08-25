Sérfræðingar Stúkunnar tókust á um umdeilt atvik sem átti sér stað í leik ÍA og FH upp á Skaga í Bestu deildinni á dögunum. Þjálfari ÍA, fyrrverandi sérfræðingur þáttarins, krafðist þess að atvikið yrði tekið fyrir.
Lárus Orri, þjálfari ÍA, óskaði eftir því að sérfræðingarnir í Stúkunni myndu skoða atvikið þegar Skagamenn vildu fá vítaspyrnu í fyrri hálfleik þar sem boltinn fór í hendina á Baldvin Kára Helgasyni.
„Það væri ágætt ef sérfræðingarnir myndu kíkja á hendina í fyrri hálfleik. Ég veit ekki hvað við höfum fengið á okkur mörg víti fyrir hendi og svo var neglt í hendina á honum og þeir verða að skoða það í stúkunni,“ sagði Lárus og var bænheyrður í gær.
Atvikið var tekið fyrir í Stúkunni en ekki voru sérfræðingar þáttarins sammála.
„Pjúra hendi. Er hendin í eðlilegri stöðu? Nei. Víti,“ sagði Sigurbjörn Hreiðarsson, einn af sérfræðingum Stúkunnar og var fljótur að kveða upp sinn dóm.
Albert var ekki til í að stökkva á þann vagn með Sigurbirni.
„Finnst þér hann vera að gera sig eitthvað breiðari?“ spurði Albert þá og beindi orðum sínum að Sigurbirni sem svaraði:
„Bíddu. Ef hendin væri ekki þarna þá færi boltinn á inn í,“ svaraði Sigurbjörn.
Albert benti þá á að þetta gerðist allt af rosalega stuttu færi.
„Hann er alveg ofan í honum nánast.“
Umræðuna í Stúkunni má sjá í heild sinni í spilaranum hér ofar í fréttinni.