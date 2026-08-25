Íslenski boltinn

Tókust á í beinni um at­vikið um­deilda upp á Skaga

Aron Guðmundsson skrifar
Albert Brynjar Ingason og Sigurbjörn Hreiðarsson, sérfræðingar Stúkunnar, voru ekki sammála um það hvað hefði átt að gera í umdeildu atviki í leik ÍA og FH í Bestu deildinni um nýliðna helgi.
Albert Brynjar Ingason og Sigurbjörn Hreiðarsson, sérfræðingar Stúkunnar, voru ekki sammála um það hvað hefði átt að gera í umdeildu atviki í leik ÍA og FH í Bestu deildinni um nýliðna helgi. Vísir

Sérfræðingar Stúkunnar tókust á um umdeilt atvik sem átti sér stað í leik ÍA og FH upp á Skaga í Bestu deildinni á dögunum. Þjálfari ÍA, fyrrverandi sérfræðingur þáttarins, krafðist þess að atvikið yrði tekið fyrir.

Lárus Orri, þjálfari ÍA, óskaði eftir því að sérfræðingarnir í Stúkunni myndu skoða atvikið þegar Skagamenn vildu fá vítaspyrnu í fyrri hálfleik þar sem boltinn fór í hendina á Baldvin Kára Helgasyni.

„Það væri ágætt ef sérfræðingarnir myndu kíkja á hendina í fyrri hálfleik. Ég veit ekki hvað við höfum fengið á okkur mörg víti fyrir hendi og svo var neglt í hendina á honum og þeir verða að skoða það í stúkunni,“ sagði Lárus og var bænheyrður í gær.

Atvikið var tekið fyrir í Stúkunni en ekki voru sérfræðingar þáttarins sammála.

„Pjúra hendi. Er hendin í eðlilegri stöðu? Nei. Víti,“ sagði Sigurbjörn Hreiðarsson, einn af sérfræðingum Stúkunnar og var fljótur að kveða upp sinn dóm. 

Albert var ekki til í að stökkva á þann vagn með Sigurbirni.

„Finnst þér hann vera að gera sig eitthvað breiðari?“ spurði Albert þá og beindi orðum sínum að Sigurbirni sem svaraði:

„Bíddu. Ef hendin væri ekki þarna þá færi boltinn á inn í,“ svaraði Sigurbjörn.

Albert benti þá á að þetta gerðist allt af rosalega stuttu færi.

„Hann er alveg ofan í honum nánast.“

Umræðuna í Stúkunni má sjá í heild sinni í spilaranum hér ofar í fréttinni.

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