Alberti Brynjari Ingasyni, sérfræðingi Stúkunnar á Sýn Sport, þykir það stórfurðulegt að Hallgrímur Jónsson sé enn í þjálfarateymi Bestu deildar liðs KA nú þegar að Eiður Smári Guðjohnsen hefur verið fenginn inn í teymið sem aðalþjálfari liðsins.
Rætt var um stöðu KA liðsins og innkomu Eiðs Smára í þjálfarateymið í Stúkunni í gærkvöldi en liðið tapaði sínum fyrsta leik undir stjórn Eiðs gegn KR um síðastliðna helgi 5-3. Hvorki hefur gengið né rekið hjá KA í deildinni undir stjórn Hallgríms Jónassonar og tók hann skref til baka í teyminu svo Eiður Smári gæti komið inn og reynt að bjarga málunum.
KA er í fallsæti þegar að nítján umferðir eru liðnar af Bestu deildinni og tvær umferðir í að henni verði skipt upp.
Eiður Smári mætti í viðtöl fyrir og eftir leik gegn KR og vakti myndskeið KA af æfingasvæðinu dögum fyrir leik athygli þar sem sjá mátti bersýnilega að Eiður Smári stýrði ferðinni á meðan að Hallgrímur hélt sig til hlés. Skiptar skoðanir voru á því meðal sérfræðinga Stúkunnar varðandi áframhaldandi hlutverk Hallgríms í teyminu.
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„Sumir segja „hvaða bull er í gangi hérna.“ Lið eru alltaf að reka þjálfara og byrja upp á nýtt. Er kannski ekki ágætt að hugsa þetta aðeins öðruvísi eins og KA er kannski að gera núna?“ sagði Sigurbjörn Hreiðarsson í Stúkunni. „Ég held líka að Eiður Smári sé ekki að koma til að stela einhverri þrumu þarna.
Ég tel að hann sé að mæta þarna fullur eldmóðs og áttar sig á því þegar að hann kemur þarna norður að Hallgrímur þekkir þetta allt, hefur gert mikið fyrir félagið. Ég held Eiður hafi viljað vera með hann með sér í þessu. En Eiður Smári verður alltaf fronturinn það sem eftir er.“
Albert er ekki eins hrifinn af þessu fyrirkomulagi hjá KA.
„Eiður er bara þjálfari liðsins. Finnst þér þetta ekkert furðulegt?“ sagði Albert og beindi orðum sínum að Sigurbirni sem svaraði að þetta væri vissulega nýstárlegt. „Mér finnst stórfurðulegt að Hallgrímur sé enn þá þarna,“ bætti Albert við og hélt áfram: „Liðið undir stjórn Hallgríms er búið að vera slappt eiginlega yfir öll þessi ár. Þetta hefur verið á niðurleið öll þessi ár síðan að hann tók við. Okey þeir unnu bikarúrslitaleikinn og það var vel gert. Hallgrímur hefur sýnt að hann getur lagt upp einn og einn stóran leik. Gengið upp á síðkastið er búið að vera skelfilegt. Þetta er tólfti tapleikur liðsins í sumar, sá níundi í síðustu þrettán leikjum. Hann veit alveg að staða sín er í hættu. Það er bara mjög augljóst.“
Umræðuna um stöðu KA í Stúkunni má sjá í spilaranum hér ofar í fréttinni.