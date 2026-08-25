Íslenski boltinn

Ræddu inn­komu Eiðs Smára: „Mér finnst stórfurðu­legt að Hall­grímur sé enn þá þarna“

Aron Guðmundsson skrifar
Eiður Smári Guðjohnsen og Hallgrímur Jónasson, þjálfarar KA
Eiður Smári Guðjohnsen og Hallgrímur Jónasson, þjálfarar KA Mynd af Eiði Smára: KA | Mynd af Hallgrími : Guðmundur Þórlaugarson

Alberti Brynjari Inga­syni, sér­fræðingi Stúkunnar á Sýn Sport, þykir það stórfurðu­legt að Hall­grímur Jóns­son sé enn í þjálfara­t­eymi Bestu deildar liðs KA nú þegar að Eiður Smári Guðjohn­sen hefur verið fenginn inn í teymið sem aðalþjálfari liðsins.

Rætt var um stöðu KA liðsins og inn­komu Eiðs Smára í þjálfara­t­eymið í Stúkunni í gærkvöldi en liðið tapaði sínum fyrsta leik undir stjórn Eiðs gegn KR um síðastliðna helgi 5-3. Hvorki hefur gengið né rekið hjá KA í deildinni undir stjórn Hall­gríms Jónas­sonar og tók hann skref til baka í teyminu svo Eiður Smári gæti komið inn og reynt að bjarga málunum.

KA er í fallsæti þegar að nítján um­ferðir eru liðnar af Bestu deildinni og tvær um­ferðir í að henni verði skipt upp.

Eiður Smári mætti í viðtöl fyrir og eftir leik gegn KR og vakti mynd­skeið KA af æfinga­svæðinu dögum fyrir leik at­hygli þar sem sjá mátti bersýni­lega að Eiður Smári stýrði ferðinni á meðan að Hall­grímur hélt sig til hlés. Skiptar skoðanir voru á því meðal sér­fræðinga Stúkunnar varðandi áfram­haldandi hlut­verk Hall­gríms í teyminu.

„Sumir segja „hvaða bull er í gangi hérna.“ Lið eru alltaf að reka þjálfara og byrja upp á nýtt. Er kannski ekki ágætt að hugsa þetta aðeins öðru­vísi eins og KA er kannski að gera núna?“ sagði Sigur­björn Hreiðars­son í Stúkunni. „Ég held líka að Eiður Smári sé ekki að koma til að stela ein­hverri þrumu þarna. 

Ég tel að hann sé að mæta þarna fullur eld­móðs og áttar sig á því þegar að hann kemur þarna norður að Hall­grímur þekkir þetta allt, hefur gert mikið fyrir félagið. Ég held Eiður hafi viljað vera með hann með sér í þessu. En Eiður Smári verður alltaf fronturinn það sem eftir er.“

Klippa: Furðar sig á þjálfaramálum KA

Albert er ekki eins hrifinn af þessu fyrir­komu­lagi hjá KA.

„Eiður er bara þjálfari liðsins. Finnst þér þetta ekkert furðu­legt?“ sagði Albert og beindi orðum sínum að Sigur­birni sem svaraði að þetta væri vissu­lega nýstár­legt. „Mér finnst stórfurðu­legt að Hall­grímur sé enn þá þarna,“ bætti Albert við og hélt áfram: „Liðið undir stjórn Hall­gríms er búið að vera slappt eigin­lega yfir öll þessi ár. Þetta hefur verið á niður­leið öll þessi ár síðan að hann tók við. Okey þeir unnu bikarúr­slita­leikinn og það var vel gert. Hall­grímur hefur sýnt að hann getur lagt upp einn og einn stóran leik. Gengið upp á síðkastið er búið að vera skelfi­legt. Þetta er tólfti tap­leikur liðsins í sumar, sá níundi í síðustu þrettán leikjum. Hann veit alveg að staða sín er í hættu. Það er bara mjög aug­ljóst.“

Um­ræðuna um stöðu KA í Stúkunni má sjá í spilaranum hér ofar í fréttinni.

Besta deild karla KA

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið