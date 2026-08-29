Þórsarar gerðu virkilega góða ferð til Vestmannaeyja í 21. umferð Bestu deildar karla í dag. Unnu heimamenn í ÍBV með einu marki gegn engu og komu sér upp úr kjallaranum. Eyjamenn höfðu sætaskipti og eru í erfiðari stöðu en í upphafi dags.
Það verður seint sagt að fyrri hálfleikur hafi verið spennandi eða skemmtilegur. Við fengum þó tvö atvik sem höfðu mikil áhrif í dag. Þór byrjaði af ákafa og áttu þrjú skot og náðu að pinna heimamenn niður á eigin teig en eftir c.a 10 mínútna leik þá náði ÍBV að finna sína fjöl, voru meira með boltann en náðu ekki að skapa sér nein færi að ráði.
Á 28. mínútu dró til tíðinda. Brotið var á Sigurði Arnari Magnússyni eftir langt innkast og heimamenn fengu vítaspyrnu. Áður en hægt var að framkvæma hana þá hrækti Victor Bertomeu á vítapunktinn og uppskar gult spjald fyrir.
Vitor Valor steig fram til að framkvæma vítaspyrnuna og skaut boltanum framhjá. Nú skal ég ekki segja til um það að hrákinn hafi haft áhrif en mögulega hafði tilstandið vond áhrif. Það tók alveg tvær mínútur að greiða úr málunum áður en Vitor gat tekið vítið. Hann dró boltann framhjá hægra megin með vinstri fæti og enn 0-0.
Ekki varð meira stuð í leiknum. Þangað til á lokamínútu hálfleiksins. Þá var tekin aukaspyrna frá hægri kant og var það Viktor Ottó Biering sem framkvæmdi hana. Boltinn fór inn á markteig þar sem varnarmenn ÍBV gátu ekki séð um að koma honum frá marki og Sigfús Fannar Gunnarsson potaði boltanum yfir línuna.
Svo var flautað til hálfleiks og Eyjamenn gátu ekki annað en verið súrir með stöðuna.
Hvorugt liðið náðu miklum takti í sinn leik í seinni hálfleik en harkan varð meiri en gæðin. Eyjamenn fengu þó fleiri færi, þau höfðu ekki verið mörg, en Aron Birkir í markinu sá um það sem þurfti að sjá um.
Þórsarar þurftu að þjást og verjast vel og þurftu líka að taka menn af velli á gulu spjaldi til að lenda ekki manni færri.
Þeir misstu þó mann af velli.
Það var spilað stutt út frá marki og Bjarni Guðjón Brynjólfsson átti vonda snertingu og þurfti að renna sér til að bjarga málunum en það gekk ekki betur en að hann straujaði Sesar Örn Harðarson og rændi hann upplögðu marktækifæri. Rautt spjald á loft og ÍBV fékk enn betri séns til að ná í stig.
ÍBV náði ekki að grípa gæsina en í tvígang bjargaði markramminn gestunum. Alex Freyr Hilmarsson átti m.a. skalla í slána á 90. mínútu. Það varð svo að sex mínútna uppbótartími dugði ekki ÍBV til jafna og Þór fögnuðu gífurlega enda komnir af botninum og með næringuna sem sigrar veita.
Í svona mikilvægum leik þá er það lykilatriði að nýta færin sem þú færð. Eyjamenn fengu víti og klúðruðu því. Það kostaði þá í dag og gæti kostað þá þegar fram í sækir.
Sigfús Fannar Gunnarsson skoraði markið sem dugði til sigurs. Aron Birkir Stefánsson sá svo til þess að þau fáu skot sem rötuðu á ramma Þórsara fóru ekki inn. Varnarmenn gestanna, sem voru flestir leikmenn liðsins, áttu líka góðan dag.
Vitor Valor er skúrkurinn í dag enda klúðraði hann vítinu. Eyjamenn geta svo ekki verið ánægðir með hve illa ÍBV gerði í stöðunum sínum og manni fleiri síðasta kafla leiksins.
Vestmannaeyjar skörtuðu sínu fegursta. Ekki heyrðist mikið í stuðningsmönnum nema þegar var verið að tuða og kvarta.
Þórður Þorsteinn Þórðarson hafði góð tök á þessum leik. Hann hafði mjög mikið að gera eftir því sem leið á leikinn. Leyfði honum að flæða þrátt fyrir hörku. Vítið var að ég held rétt ákvörðun sem og rauða spjaldið og ekkert út á hann að setja.