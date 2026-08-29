Bergdís Sveinsdóttir skoraði tvö mörk og lagði upp eitt þegar Víkingur lagði Grindavík/Njarðvík að velli, 3-0, í 17. umferð Bestu-deildar kvenna í fótbolta á Heimavelli hamingjunnar í Fossvoginum í dag.
Þetta var annar sigur Víkings í röð í deildinni sem kemur liðinu upp úr botnsæti.
Bæði lið höfðu betur í síðustu umferð deildarinnar en Víkingur vann lífsnauðsynlegan sigur á móti FH á meðan Grindavík/Njarðvík vann sannfærandi sigur gegn Fram.
Einar Guðnason, þjálfari Víkings, stillti upp sama byrjunarliði og í sigrinum í Kaplakrika á meðan Gylfi Tryggvason, kollegi hans hjá Grindavík/Njarðvík, gerði þrjár breytinga á liði sínu. Katrín Lilja Ármannsdóttir, Emersen Jennings og Sigríður Emma F. Jónsdóttir komu inn í liðið í stað Birtu Birgisdóttur, Elísu Birtu Káradóttur og Júlíu Ruth Thasaphong.
Grindavík/Njarðvík byrjaði leikinn betur og var meira með boltann. Varnarleikur Víkings var hins vegar vel skipulagður og heimakonur gáfu fá sem engin færi á sér. Víkingur vann sig svo hægt og bítandi betur og betur inn í leikinn.
Bergdís Sveinsdóttir kom Víkingi yfir þegar rúmur stundarfjórðungur var liðinn af leiknum. Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir gaf þá góða fyrirgjöf á Bergdísi sem skoraði með góðu skoti á fjærstönginni.
Bergdís skoraði sigurmark Víkings í sigrinum gegn FH í siðustu umferð deildarinnar og tók skotskóna aftur með sér í þennan leik.
Bergdís hélt svo áfram að koma með framlag en hún átti hornspyrnuna sem leiddi að því að Víkingur tvöfaldaði forystu sína um miðbik fyrri hálfleiks. Eftir darraðardans inn í markteig Grindavíks/Njarðvíkur setti Áslaug Dóra Sigurbjörnsdóttir boltann í netið af stuttu færi.
Bergdís kóróanaði flotta frammistöðu sína í leiknum með því að geirnegla sigur Víkings með öðru marki sínu í leiknum um miðjan seinni hálfleik.
Víkingur vann þá boltann á hættulegum stað eins og þeir gerðu trekk í trekk í leiknum. Jasmín Erla Ingadóttir lagði boltann í hlaupaleiðina fyrir Bergdísi sem kláraði færið af stakri prýði.
Niðurstaðan 3-0 sigur Víkings sem fleytir liðinu af botni deildarinnar en þar situr nú Valur sem leikur við FH í hádeginu á morgun. Víkingur hefur 17 stig en Valur er með 16 stig og Þór/KA hefur 18 stig fyrir ofan fallsvæðið. Þór/KA leikur við Þrótt síðar í dag.
Fram vann Stjörnuna í leik liðanna í dag og Fram er með 19 stig í sjöunda sæti. Það stefnir því í harða baráttu um það að forðast fall úr deild þeirra bestu.
„Við ákváðum það fyrir FH-leikinn að breyta aðeins um nálgun. Hættaða stýra leikjum með því að halda í boltann og spila þéttari varnarleik. Það hefur gefið vel og vinnuframlagið hjá liðinu hefur skilað þessum tveimur sigrum,“ sagði Einar Guðnason, þjálfari Víkings, að leik loknum.
„Leikmenn hjálpast að í því að koma í veg fyrir að andstæðingurinn fái færi og það er alltaf góðs viti. Við vorum svo hættulegar í sóknaraðgerðum okkar og hefðum hæglega getað skorað fleiri mörk í dag.“ sagði Einar enn fremur.
„Allir leikmenn liðsins, hvort sem þeir byrja, koma inná eða eru í hópnum hafa stigið upp og lagt eitthvað í púkkinn. Félagið allt hefur svo stigið upp í erfiðri stöðu og það eru mjög margir sem eiga hrós skilið. Nú þurfum við að halda áfram að leggja hart að okkur til þess að vera áfram á þessari braut,“ sagði hann um stöðu mála.
„Við spiluðum vel fyrsta korterið og fengum góð færi og stöður til þess að komast yfir. Það hefði verið forvitnilegt að sjá hvernig leikurinn hefði þróast ef við hefðum náð fyrsta markinu í leiknum,“ sagði Gylfi Tryggvason, þjálfari Grindavíks/Njarðvíkur, eftir leik.
„Eftir að þær skora fannst mér liðið mitt lenda á ákveðnum andlegum vegg, sem er bara eðililegt. Við unnum mikilvægan sigur í síðasta leik og við erum með ungt lið í höndunm sem er í ákveðnu. Við erum bara mannleg og svona getur gerst,“ sagði Gylfi þar að auki.
„Við getum tekið fjölmargt jákvætt út úr þessum leik og þessi dagur fer bara í reynslubankann. Það var margt í uppspilinu sem gekk upp og annað ekki. Við erum að þróast í rétta átt og þetta tap breytir ekki þeirri þróun,“ sagði hann um framhaldið.
Allan leikinn var unun að fylgjast með vinnframlaginu hjá Víkingi, vel skipulögðum varnarleik liðsins og sniðuglega útfærðum sóknarleik. Víkingsliðið uppskar eins og það sáði.
Áslaug Dóra var eins og klettur í hjarta varnarinnar hjá Víkingi og lagði síðan lóð og vogarskálina með því að skora. Telma Ívarsdóttir greip vel inn í þegar þess þurfti og varði nokkrum sinnum vel.
Bergdís spilaði vel inni á miðjunni, bæði í vörn og sókn. Skoraði svo tvö mörk og lagði upp eitt. Bergþóra Sól var sömuleiðis öflug inni á miðsvæðinu.
Arna Ísold Stefánsdóttir var svo mikilvæg bæði í pressu Víkingsliðsins sem og uppspili liðsins. Vann marga bolta og skapaði góðar stöður fyrir samherja sína.
Emerson Jennings var hættulegust í sóknarleik Grindavíks/Njarðvíkur og gestirnir leituðu mikið til hennar í sem lokahnykks í sóknaruppbyggingu sinni.
Dómarar leiksins, þeir Hreinn Magnússon, Jovan Subic, Rögnvaldur Þ. Höskuldsson og Gylfi Már Sigurðsson, létu leikinn flæða vel og voru lítt áberandi. Það er dómgæsla að mínu skapi og þar af leiðandi fá þeir átta í einkunn fyrir vel unninn störf.
Léttur andi í blíðskaparveðri á Heimavelli hamingjunnar í dag. Girnilegar samlokur í boði í blaðamannaaðstöðunni, kaldir gosdrykkir og rjúkandi heitt og gott kaffi.