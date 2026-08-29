Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks, var verulega ósáttur með frammistöðu Íslandsmeistaranna í fyrri hálfleik í tapinu fyrir ÍBV, 1-2, á Eikarvellinum í Kópavogi í dag.
„Við bara mættum ekki til leiks í fyrri hálfleik. Við vorum bara ekki með. Það var bara eitt lið á vellinum og það var ÍBV. Þær skoruðu eitt mark og það hefði kannski verið sanngjarnt að þær hefðu verið tvö til þrjú núll yfir í hálfleik. Við áttum eitt dauðafæri sem við klúðruðum með opið markið en fyrir utan það að við vorum ekki að gera mikið í fyrri hálfleik,“ sagði Jeffs við Vísi eftir leik.
Jeffs gerði tvöfalda skiptingu í hálfleik og Blikar tóku sig taki eftir hlé.
„Við fórum aðeins yfir þetta í hálfleik. Þetta var bara óboðleg frammistaða í fyrri hálfleik, fannst mér. Við vorum bara ekki mætt til leiks. Við vorum ekki að pressa, við vorum úti um allt varnarlega og sóknarlega. Við vorum bara ekki með. En við fórum bara yfir þetta í hálfleik og ég er ánægður með viðbrögðin í seinni hálfleik. Mér fannst við mæta til leiks þá og þá sýndum við bara svona aðeins meiri takta, þrátt fyrir að þetta væri ekki okkar besti leikur,“ sagði Jeffs.
„Við vorum að skapa fullt af færum og möguleikum til að koma boltanum í teig en svo fengum við bara mark í andlitið. Við fengum tvö, þrjú góð færi sem við náðum ekki að skora úr og fengum svo bara mark í andlitið.“
En komu Eyjakonur Blikum í opna skjöldu í dag?
„Þær komu ekki á óvart. Þær gera bara svona einfalda hluti bara mjög vel og þetta er bara lið sem sýnir virkilegan karakter, baráttu og vilja. Við vissum alveg að þær myndu mæta svona til leiks og við þurftum að „matcha“ það en við gerðum það ekki í fyrri hálfleiknum. Við vorum bara „off“, líkamstjáning á leikmönnunum og bara, þetta var bara eitthvað sem mér fannst „off“ í dag frá fyrstu mínútu,“ svaraði Jeffs.
„En ég get sagt að ég er ánægður með seinni hálfleikinn en fyrri hálfleikurinn var bara alls ekki nógu góður af okkar hálfu.“