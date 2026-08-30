Íslenski boltinn

Sjáðu mörkin í rosa­legum endurkomusigri Fram

Andri Broddason skrifar
Fram náði að vinna glæsilegan endurkomusigur á Stjörnunni í Bestu deild kvenna í gær.
Fram náði að vinna glæsilegan endurkomusigur á Stjörnunni í Bestu deild kvenna í gær. Guðmundur/Vísir

Fjórir leikir voru á dagskrá í Bestu deild kvenna í gær og var mikil dramatík. 

Fram náði ótrúlegum endurkomusigri á Stjörnunni á heimavelli en þetta var mikilvægur sigur fyrir Fram sem er í mikilli botnbaráttu. 

Á sama tíma vann Víkingur óvæntan stórsigur á Grindavík/Njarðvík en þetta var einnig mikilvægur leikur fyrir Víkinga. Með sigrinum náðu Víkingar að spyrna sér af botninum en Valur er nú í botnsætinu en liðið á leik gegn FH í dag.

Mörkin úr leikjum Fram gegn Stjörnunni og Víkings gegn Grindavík/Njarðvík má sjá í spilaranum hér að neðan:

Klippa: Mörkin úr leikjum Stjörnunnar gegn Fram og Víkings gegn Grindavík/Njarðvík

Topplið Breiðabliks missteig sig gegn ÍBV á heimavelli og virtist sigur í Evrópukeppni fyrr í vikunni hafa áhrif á liðið. Engu að síður spilaði ÍBV frábærlega og verðskuldaði sigurinn.

Mörkin úr leik Breiðabliks gegn ÍBV má sjá í spilaranum hér að neðan:

Einnig fór fram leikur Þróttar og Þór/KA í gær en þar fór markalaust jafntefli.

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