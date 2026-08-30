Fjórir leikir voru á dagskrá í Bestu deild kvenna í gær og var mikil dramatík.
Fram náði ótrúlegum endurkomusigri á Stjörnunni á heimavelli en þetta var mikilvægur sigur fyrir Fram sem er í mikilli botnbaráttu.
Á sama tíma vann Víkingur óvæntan stórsigur á Grindavík/Njarðvík en þetta var einnig mikilvægur leikur fyrir Víkinga. Með sigrinum náðu Víkingar að spyrna sér af botninum en Valur er nú í botnsætinu en liðið á leik gegn FH í dag.
Mörkin úr leikjum Fram gegn Stjörnunni og Víkings gegn Grindavík/Njarðvík má sjá í spilaranum hér að neðan:
Topplið Breiðabliks missteig sig gegn ÍBV á heimavelli og virtist sigur í Evrópukeppni fyrr í vikunni hafa áhrif á liðið. Engu að síður spilaði ÍBV frábærlega og verðskuldaði sigurinn.
Mörkin úr leik Breiðabliks gegn ÍBV má sjá í spilaranum hér að neðan:
Stórkostlegur sigur Eyjakvenna í Kópavogi! ⚽️🤍 #bestadeildin pic.twitter.com/dJpfL3Wovq— Besta deildin (@bestadeildin) August 29, 2026
Stórkostlegur sigur Eyjakvenna í Kópavogi! ⚽️🤍 #bestadeildin pic.twitter.com/dJpfL3Wovq
Einnig fór fram leikur Þróttar og Þór/KA í gær en þar fór markalaust jafntefli.