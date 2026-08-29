Spánverjinn Victor Bertomeu, leikmaður Þórs frá Akureyri, gerði sig sekan um ansi óíþróttamannslega hegðun í leik við ÍBV í Vestmannaeyjum í dag en hún gæti þó hafa skilað árangri.
Eyjamenn fengu víti eftir um hálftíma leik gegn Þór í dag, í Bestu deild karla í fótbolta.
Á meðan beðið var eftir því að vítaspyrnan væri tekin sást Bertomeu, sem kom til Þórs fyrir mánuði síðan, hrækja beint á vítapunktinn.
Þetta fór ekki framhjá dómaranum Þórði Þorsteini Þórðarsyni sem sýndi Bertomeu gula spjaldið.
Í kjölfarið tók landi Bertomeu, Vicente Valor, vítaspyrnuna en eftir að hafa þurft að bíða dágóða stund með að spyrna skaut hann boltanum framhjá og mistókst að koma ÍBV yfir.
Bertomeu virtist eitthvað illa fyrir kallaður í leiknum og má kannski prísa sig sælan að hafa ekki fengið sitt seinna gula spjald og þar með rautt áður en Sigurður Heiðar Höskuldsson, þjálfari Þórs, kippti honum svo af velli strax í hálfleik.
Þórsarar enduðu á að vinna leikinn 1-0, þrátt fyrir að Bjarni Guðjón Brynjólfsson fengi rautt spjald á 83. mínútu, og komu sér þannig úr fallsæti. Þeir sendu erkifjendur sína í KA á botninn og ÍBV í næstneðsta sætið, en KA á þó leik til góða við Fram á morgun.
Þórsarar gerðu virkilega góða ferð til Vestmannaeyja í 21. umferð Bestu deildar karla í dag. Unnu heimamenn í ÍBV með einu marki gegn engu og komu sér upp úr kjallaranum. Eyjamenn höfðu sætaskipti og eru í erfiðari stöðu en í upphafi dags.