ÍBV lyfti sér upp í 3. sæti Bestu deildar kvenna með 1-2 sigri á Breiðabliki í Kópavoginum í dag. Allison Lowrey kom Eyjakonum yfir í uppbótartíma fyrri hálfleiks og sex mínútum fyrir leikslok bætti Fridrikka Clementsen öðru marki við. Elísa Viðarsdóttir minnkaði muninn skömmu síðar en nær komust Blikar ekki.
Gestirnir úr Eyjum voru mun sterkari aðilinn í fyrri hálfleik og leiddu verðskuldað að honum loknum. Í seinni hálfleik var leikmyndin allt önnur. Breiðablik einokaði boltann og sótti stíft. ÍBV skoraði gegn gangi leiksins undir lokin, Breiðablik minnkaði muninn jafn harðan en nær komust Íslandsmeistararnir ekki.
Þetta var annað tap Breiðabliks í deildinni í röð. Liðið er enn á toppnum en FH getur jafnað það að stigum með sigri á botnliði Vals á Hlíðarenda á morgun.
Eyjakonur mættu gríðarlega ákveðnar til leiks, pressuðu Blika stíft og settu boltann ítrekað inn fyrir vörn þeirra.
Breiðablik náði ekki neinum takti í sitt spil og ÍBV var mun hættulegri aðilinn og það var í raun ótrúlegt að liðið hafi ekki skorað fyrr en í uppbótartíma fyrri hálfleiks.
Taylor Kane varði ótrúlega frá Eddu Dögg Sindradóttur og Kristín Dís Árnadóttir bjargaði svo frábærlega á línu frá Lowrey. Í millitíðinni varði Guðný Geirsdóttir frá Hrafnhildi Ásu Halldórsdóttur úr besta færi Breiðabliks í fyrri hálfleik.
Taylor slapp með skrekkinn á 41. mínútu þegar Lowrey vann boltann af henni en skaut í hliðarnetið.
Þegar þrjár mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma í fyrri hálfleik uppskáru Eyjakonur svo laun erfiðisins.
Guðný sparkaði fram, Clark skallaði boltann áfram á Lowrey sem stakk Elísu Viðarsdóttur og Kristínu Dís af og kom boltanum framhjá Taylor. Markið var ágætis sönnun þess að það borgar sig stundum að fara leið eitt. Skömmu eftir markið hristi Clark Elínu Helenu Karlsdóttur af sér og skaut í hliðarnetið.
Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks, brást við og gerði tvöfalda skiptingu í hálfleik. Blikar náðu betri stjórn á leiknum en gekk erfiðlega að opna vörn Eyjakvenna framan af seinni hálfleik.
Breiðablik fékk urmul hornspyrna og eftir tvær slíkar átti Karitas Tómasdóttir hættulega skalla. Annar fór yfir en Guðný varði hinn.
Á 76. mínútu átti Hrafnhildur Ása skalla sem Guðný varði meistaralega í stöng. Fimm mínútum síðar small langskot Úlfu Dísar Kreye Úlfarsdóttur í slánni á marki ÍBV. Boltinn féll fyrir Öglu Maríu Albertsdóttur sem skaut framhjá úr dauðafæri.
Eftir að hafa verið stórhættulegar í fyrri hálfleik voru sóknir ÍBV í þeim seinni nánast teljandi á fingrum annarrar handar.
En eftir af þessum fáu sóknum skoraði liðið á 84. mínútu. Viktorija Zaicikova sendi boltann inn fyrir vörn Breiðabliks á Fridrikku sem skoraði annað mark gestanna.
Aðeins tveimur mínútum síðar minnkuðu heimakonur muninn þegar Eyjakonan í þeirra liði, Elísa, skoraði eftir fyrirgjöf Karitasar.
Blikar höfðu ágætis tíma til að skora jöfnunarmark en varð ekki kápan úr því klæðinu og Eyjakonur fögnuðu sigri, 1-2.
Lowrey sá til þess að ÍBV færi með forystu til búningsherbergja þegar hún skoraði í uppbótartíma fyrri hálfleiks. Markið kom eftir sömu uppskrift og var að flestum hættulegustu sóknum Eyjakvenna og var afar verðskuldað miðað við gang mála í fyrri hálfleik.
Í fyrri hálfleik fóru nöfnurnar frammi hjá ÍBV, Allison í öðru veldi, mikinn og voru síógnandi. Í seinni hálfleik mæddi meira á vörn Eyjakvenna þar sem fyrirliðinn Avery Mae Vanderven og Sandra Voitane voru í aðalhlutverki.
Guðný varði tvisvar sinnum frábærlega frá Hrafnhildi Ásu og þá er vert að geta frammistöðu hinna kornungu Eddu Daggar og Kristínar Klöru Óskarsdóttur. Þær eru fæddar eftir hrun en spiluðu af mikilli sannfæringu gegn Íslandsmeisturunum.
Líf Joostdóttir van Bemmel var hættulegasti leikmaður Breiðabliks í seinni hálfleik og ávallt ógnandi. Frammistaða Blika í fyrri hálfleik var ekki til útflutnings og þær hefðu hæglega getað verið meira en einu marki undir.
Ásmundur Þór Sveinsson dæmdi leik dagsins og gerði það ágætlega.
Mikið líf og fjölmenni var í Smáranum enda kosið í íþróttahúsinu þar. Frítt var á leikinn og mætingin á Eikarvöllinn var ágæt.