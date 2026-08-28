Enski boltinn

For­setinn tjáir sig um niður­brotinn Al­varez: „Þykir þetta mjög miður“

Aron Guðmundsson skrifar
Atletico De Madrid V Villarreal Cf - Laliga Ea Sports MADRID, SPAIN - AUGUST 23: Julian Alvarez of Atletico de Madrid looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Villarreal CF at Riyadh Air Metropolitano stadium on August 23, 2026, in Madrid, Spain. (Photo By Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images)
Atletico De Madrid V Villarreal Cf - Laliga Ea Sports MADRID, SPAIN - AUGUST 23: Julian Alvarez of Atletico de Madrid looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Villarreal CF at Riyadh Air Metropolitano stadium on August 23, 2026, in Madrid, Spain. (Photo By Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images)

Gil Marin, forseti spænska úrvalsdeildarfélagsins Atletico Madrid, er miður sín yfir því hvernig farið hefur fyrir sambandi félagsins við sóknarmanninn Julian Alvarez. 

Alvarez vill fara frá Atletico Madrid og helst hefði hann viljað færa sig um set innan Spánar til Barcelona. 

Börsungar eru reiðubúnir til þess að kaupa hann en Atletico Madrid vill ekki selja Alvarez til samkeppnisaðila í deildinni. 

Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir Börsunga er svarið alltaf þvert nei frá Gil Marin og hans mönnum hjá Atletico. 

Baulað var á Alvarez á fyrsta heimaleik Atletico Madrid í spænsku úrvalsdeildinni á dögunum og virðist samband hans við stuðningsmenn og félagið rofið. 

„Mér þykir það mjög miður hvernig staðan er orðin,“ sagði Gil Marin, forseti Atletico Madrid en það er félagsskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano sem hefur það eftir honum.

„Við höfum unnið með Alvarez og góðan tíma núna og hann er frábær manneskja, atvinnumaður og knattspyrnumaður. Núna er hann ringlaður.“

Alvarez hefur misst af tveimur æfingadögum í röð með Atletico Madrid. Hann er sagður vera veikur en ekki skrítið að margir velti því fyrir sér hvort aðrar ástæður séu fyrir fjarveru hans.

„Hann er að ganga í gegnum mjög erfiða tíma núna. Bæði persónulega sem og í tengslum við hans atvinnumannaferil.“

Eins og staðan er núna virðast einu tveir raunhæfu kostirnir í stöðunni fyrir Alvarez að vera annað hvort áfram hjá Atletico Madrid og reyna laga samband sitt við stuðningsmenn. Eða opna dyrnar fyrir félagskiptum til Arsenal sem hefur áhuga á kappanum en mun ekki leggja fram tilboð nema Alvarez gefi það til kynna að hann vilji snúa aftur í ensku úrvalsdeildina þar sem að hann spilaði áður með Manhcester City.

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