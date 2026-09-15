Barcelona hefur verið verðlaunað fyrir veigamiklar framkvæmdir á hinum sögufræga Nývangi þar sem félagið fær að halda úrslitaleik Meistaradeildarinnar á vellinum árið 2029. Það er sléttum 30 árum eftir að Manchester United vann einn frægasta úrslitaleik keppninnar þar vorið 1999.
Manchester United varð fyrsta enska liðið í sögunni til að tryggja sér þrennu titla er það lagði Bayern Munchen á Nývangi sumarið 1999. Bayern leiddi þá 1-0 á 90. Mínútu en mörk frá Teddy Sheringham og Ole Gunnar Solskjær í uppbótartíma skiluðu United 2-1 sögulegum sigri og þriðja titli liðsins þá leiktíðina auk ensku úrvalsdeildarinnar og ensku bikarkeppninnar.
UEFA opinberaði í dag að úrslitaleikurinn fari aftur frá á Nývangi árið 2029 en þar er enn verið að vinna að framkvæmdum sem héldu Barcelona frá leikvanginum í tvær leiktíðir, þar til í nóvember í fyrra. Enn komast færri að en vilja á Nývangi í dag vegna framkvæmdanna en að þeim loknum eiga 105 þúsund manns að komast þar fyrir í sæti.
Einnig var opinberað að ári fyrr, 2028, mun úrslitaleikur keppninnar fara fram á Allianz Arena, heimavelli Bayern í Munchen. Þar vann Chelsea heimamenn í Bayern vorið 2012 í úrslitaleik og PSG vann 5-0 sigur á Inter í fyrravor.
Úrslitaleikur í Meistaradeild kvenna fer þá fram á Groupama-vellinum í Lyon sumarið 2028 og á Þúsaldarvellinum í Cardiff vorið 2029.
Lyon er sigursælasta lið í sögu kvennakeppninnar með átta titla en mun í fyrsta sinn halda úrslitaleikinn eftir tvö ár. Þá er það einnig í fyrsta sinn sem úrslitaleikurinn fer fram á þjóðarleikvangi Walesverja en úrslitaleikur keppninnar fór fram á Cardiff City-vellinum árið 2016, sama ár og karlaleikurinn fór fram á Þúsaldarvellinum.