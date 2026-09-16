Hinn 16 ára gamli Cavan Sullivan fer mikinn með Philadelphia Union í bandarísku MLS-deildinni í fótbolta. Hann slær ungstirninu fræga Freddy Adu við.
Sullivan verður ekki 17 ára fyrr en 28. september næst komandi. Hann hefur þegar spilað 37 leiki fyrir Philadelphiu-liðið í MLS-deildinni og farið mikinn að undanförnu.
Í leikjunum 37 hefur hann skoraði sex mörk og lagt upp ellefu. Tvö mörk hans í 5-0 sigri á Degi Dan Þórhallssyni og félögum í San Diego í vikunni þýddu hins vegar að Sullivan hefur skorað fimm mörk og gefið sjö stoðsendingar í síðustu sjö leikjum.
Hann hefur því bætt met Adu yfir beina aðkomu að fjölda marka fyrir 17 ára aldur.
Philadelphia hefur verið á mikilli siglingu með Sullivan fremstan í flokki að undanförnu þar sem liðið hefur unnið átta leiki og gert tvö jafntefli í tíu leikjum frá því að HM kláraðist í sumar.
Sullivan spilaði sinn fyrsta leik í MLS-deildinni aðeins 14 ára og 243 daga gamall í júlí 2024, en þá bætti hann met Adu sem sá yngsti í sögu deildarinnar um 13 daga.
Sullivan hefur heimild til að spila fyrir landslið Bandaríkjanna, Þýskalands og Bangladesh en hann hefur þegar spilað fyrir yngri landslið Bandaríkjanna og er þessa dagana orðaður við A-landsliðssæti.
12 - Since returning from the World Cup break, the #MLS leaders in goal contributions are Lionel Messi and Cavan Sullivan with 12 each.Messi made his 209th senior appearance for club and country on September 26, 2009, two days before Sullivan was born.Generational. pic.twitter.com/rQ79EaHPsh— OptaJack⚽️ (@OptaJack) September 15, 2026
12 - Since returning from the World Cup break, the #MLS leaders in goal contributions are Lionel Messi and Cavan Sullivan with 12 each.Messi made his 209th senior appearance for club and country on September 26, 2009, two days before Sullivan was born.Generational. pic.twitter.com/rQ79EaHPsh
Hann vonast í það minnsta eflaust eftir því að halda áfram að slá Adu við og ná lengra á sínum ferli en hinn heimsfrægi Freddy Adu gerði á sínum tíma.
Sullivan er með klásúlu í samningi sínum sem segir til um að hann gangi í raðir Manchester City þegar hann verður 18 ára gamall og má því búast við honum á Englandi í lok næsta árs.
Adu er fæddur árið 1989 og var talinn einn allra efnilegasti fótboltamaður heims fljótlega eftir aldamót. Hann var víða kallaður næsti Pelé og gerði atvinnumannasamning við DC United í MLS-deildinni aðeins 14 ára gamall í janúar 2004.
Öll stórlið Evrópu voru á eftir honum á tímabili og hann efstur á lista flestra fótboltatímarita þess tíma yfir efnilegustu fótboltamenn heims.
Hann yfirgaf DC United 17 ára hafandi þegar spilað 87 leiki í MLS-deildinni og við tók mikið og heilt yfir misheppnað flakk um Evrópu. Honum tókst ekki að slá í gegn hjá Benfica í Portúgal og sneri aftur til Bandaríkjanna til að leika með Philadelphia Union árið 2011, hafandi leikið í Frakklandi, Grikklandi og Tyrklandi auk Portúgal.
Ekki gekk frábærlega hjá Adu í Philadelphiu en honum tókst þó að spila 35 leiki og skoraí þeim sjö mörk milli 2011 og 2013.
Aftur fór hann á flakk, þá 24 ára gamall, en átti aðeins eftir að leika 37 deildaleiki til viðbótar á sínum ferli; í Brasilíu, Serbíu, Finnlandi og neðri deildum Bandaríkjanna.
Síðast var Adu samningsbundinn sænska þriðju deildarliðinu Österlen, sem hann samdi við 2021 eftir að hafa verið utan fótboltavallarins í tvö ár. Þar mætti hann illa á æfingar og spilaði aldrei fyrir félagið. Fótboltaferlinum var þar með lokið hjá 32 ára gömlum Adu.
Honum tókst þó að verða MLS-meistari með DC United 15 ára gamall árið 2004 og skoraði tvö mörk í 17 landsleikjum fyrir Bandaríkin milli 2006 og 2011. Hann hlaut silfur í Álfukeppninni árið 2009 og silfur í Norður-Ameríkukeppninni með landsliðinu 2009 og 2011.