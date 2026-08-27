Julian Alvarez, sóknarmaður Atletico Madrid er sagður vera farinn að íhuga hvort félagsskipti til Englandsmeistara Arsenal gæti verið rétta skrefið á hans ferli núna. Samband hans við Atletico Madrid virðist nær óbætanlegt. Argentínumaðurinn hefur ekki mætt á æfingu tvo daga í röð.
Frá þessu er greint á vef Sky Sports núna í morgun en svo virðist sem engin leið sé fyrir Barcelona að kaupa kappann frá Atletico Madrid sem er alls ekki til í að selja sinn besta mann til samkeppnisaðila í spænsku úrvalsdeildinni.
Barcelona er sagt vera draumaáfangastaður Alvarez sem hefur gefið það skýrt út að hann vilji nýja áskorun á sínum ferli.
Alvarez mætti ekki á æfingu í gær, var sagður veikur, og þá mætti hann heldur ekki á æfingu í morgun en hann hlaut afar vondar móttökur frá stuðningsmönnum Atletico Madrid í fyrsta heimaleik liðsins í spænsku úrvalsdeildinni núna á dögunum.
Samkvæmt Sky Sports stendur tilboð Barcelona í Atletico Madrid fari svo að hugur þeirra breytist en forseti Barcelona lét hafa það eftir sér í gær að hann teldi forráðamenn Atletico Madrid vera að reyna selja Argentínumannsins til annars félags.
Heimildir Sky Sports herma að Alvarez sé nú farinn að íhuga það meira hvort félagsskipti til Arsenal væri rétta skrefið á hans ferli á þessum tímapunkti.
Eins og sagt var frá á dögunum telja forráðamenn Arsenal sig geta náð samkomulagi við Atletico Madrid um kaupverð á Alvarez. Arsenal muni hins vegar aðeins leggja fram tilboð í kappann opni hann á það að snúa aftur til Englands þar sem að hann spilaði áður með Manchester City.
Talið er að Atletico Madrid vilji fá um 128 milljónir punda fyrir Alvarez.
Alvarez er 26 ára gamall og hefur verið á mála hjá Atletico Madrid síðan sumarið 2024. Hann hefur spilað 107 leiki fyrir félagið, skorað 49 mörk og gefið 17 stoðsendingar.
Þar áður var hann leikmaður Manchester City á Englandi. Spilaði þar 103 leiki, skoraði 36 mörk og gaf 19 stoðsendingar.
Alvarez er uppalinn hjá River Plate í heimalandinu og varð heimsmeistari með Argentínu árið 2022. Þá hefur hann í tvígang unnið Copa América, í tvígang orðið Englandsmeistari og einu sinni unnið Meistaradeild Evrópu og enska bikarinnmeð Manchester City.