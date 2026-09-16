Rekinn eftir aðeins fjóra leiki í starfi Sindri Sverrisson skrifar 16. september 2026 10:32 Það gekk ekkert upp hjá Domenico Tedesco með Bologna. Getty/Fabio Patamia Domenico Tedesco tók við Bologna í ítölsku A-deildinni í sumar en hefur nú verið rekinn, eftir aðeins fjórar umferðir. Bologna náði aðeins í eitt stig úr þessum fyrstu fjórum leikjum, og tapaði þremur þeirra án þess að skora mark, öllum 1-0. Kornið sem fyllti mælinn var 1-0 tap gegn Napoli á útivelli um helgina og nú hefur Tedesco verið látinn taka pokann sinn. „Félagið þakkar honum innilega fyrir það starf sem hann hefur unnið af mikilli fagmennsku og hæfni. Félagið óskar honum og starfsliði hans alls hins besta í framtíðinni,“ segir í tilkynningu frá Bologna. Félagið tilkynnti jafnframt að við starfi Tedesco tæki Raffaele Palladino og að samningur við hann gilti til sumarsins 2029. Ítalski boltinn Mest lesið Strákarnir á Saga Class en stelpurnar aftar í vélinni Sport Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Íslenski boltinn Mbappé og Vinicius vildu ekki sýna Ceuta stuðning Fótbolti Auknar líkur á að Ísland endi í neðstu deild Fótbolti Íslendingaliðið vann bikarinn með tvo ólöglega Handbolti Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai Enski boltinn Dagskráin: Stórlið í eldlínunni Sport Hringdi í Mourinho eftir að hafa hafnað honum Fótbolti Gabríel: Komnir með Fo... nóg af því að tapa Íslenski boltinn Efnilegastur í Bandaríkjunum: Slær Freddy Adu við Fótbolti Fleiri fréttir Rekinn eftir aðeins fjóra leiki í starfi Stórlaxarnir á eftir vonarstjörnu Manchester United sem vill burt Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Auknar líkur á að Ísland endi í neðstu deild Sjáðu fyrsta mark Gabríels og flugskalla í rangt mark Mbappé og Vinicius vildu ekki sýna Ceuta stuðning Efnilegastur í Bandaríkjunum: Slær Freddy Adu við Hringdi í Mourinho eftir að hafa hafnað honum Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-3 | Engin bikarþynnka í Blikum Gabríel: Komnir með Fo... nóg af því að tapa Real kastaði næstum frá sér sigrinum Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai 16 ára í stuði er Arsenal og Liverpool fóru áfram Halda úrslitaleikinn aftur 30 árum síðar Haukar og Selfoss leika til úrslita Þrír Íslendingar spiluðu og fóru áfram Áfram í bikarnum eftir Íslendingaslag Coutinho og Neymar uppfylla gamlan draum Fyrrum leikmaður Tottenham til Ajax Vonarstjarna Man. Utd vill burt frá félaginu Segir skot Dagnýjar á Breiðablik „pínu ósanngjarnt“ Raheem Sterling játar sök „Blikarnir geta sleppt sér lausum“ Fékk símtal frá Þorsteini í þetta sinn en er óviss um landsliðið Sjáðu veislu Leeds og markið sem gerði framherjann brjálaðan „Hann er betri útgáfa af Gerrard“ Sjáðu mörkin: Bomba í slá og inn beint af æfingasvæðinu Fúlir foreldrar fá svarta spjaldið „Þróunin á Íslandi sorgleg síðan ég var hér síðast“ Richarlison sorgmæddur: „Af hverju?“ Sjá meira