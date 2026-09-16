Fótbolti

Rekinn eftir að­eins fjóra leiki í starfi

Sindri Sverrisson skrifar
Það gekk ekkert upp hjá Domenico Tedesco með Bologna.
Það gekk ekkert upp hjá Domenico Tedesco með Bologna. Getty/Fabio Patamia

Domenico Tedesco tók við Bologna í ítölsku A-deildinni í sumar en hefur nú verið rekinn, eftir aðeins fjórar umferðir.

Bologna náði aðeins í eitt stig úr þessum fyrstu fjórum leikjum, og tapaði þremur þeirra án þess að skora mark, öllum 1-0.

Kornið sem fyllti mælinn var 1-0 tap gegn Napoli á útivelli um helgina og nú hefur Tedesco verið látinn taka pokann sinn.

„Félagið þakkar honum innilega fyrir það starf sem hann hefur unnið af mikilli fagmennsku og hæfni.

Félagið óskar honum og starfsliði hans alls hins besta í framtíðinni,“ segir í tilkynningu frá Bologna.

Félagið tilkynnti jafnframt að við starfi Tedesco tæki Raffaele Palladino og að samningur við hann gilti til sumarsins 2029.

Ítalski boltinn

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