Fótbolti

Hringdi í Mourinho eftir að hafa hafnað honum

Valur Páll Eiríksson skrifar
Rodri segir val sumarsins hafa verið erfitt.
Rodri segir val sumarsins hafa verið erfitt. EPA/QUIQUE GARCIA

Rodri, miðjumaður Barcelona, segist hafa haft samband við José Mourinho, þjálfara Real Madrid, símleiðis eftir að hann tók þá erfiðu ákvörðun að hafna Madrídingum fyrir katalónska liðið.

Hinn þrítugi Rodri batt enda á sjö ára Englandsdvöl sína er Barcelona keypti hann frá Manchester City á 60 milljónir evra í sumar, skömmu eftir að Rodri leiddi Spán til heimsmeistaratitils og var valinn besti leikmaður mótsins.

Real Madrid vildi einnig fá hann í sínar raðir en hann valdi Barcelona yfir þá hvítklæddu eftir samræður við þjálfara liðanna, Hansi Flick og José Mourinho.

„Ég hefði viljað eiga rólegra frí í sumar, en þetta fór ekki alveg þannig,“ segir Rodri við spænska miðilinn Mundo Deportivo.

„Ég þurfti að sinna greiningarvinnu og taka stóra ákvörðun milli tveggja af stærstu félögum heims. Að lokum var það íþróttahliðin sem stýrði mér, ég valdi það sem gerði mig spenntari og hvar ég gat vaxið meira sem leikmaður,“

„Þetta var alls ekki einfalt. Að segja nei við Madríd er ekki auðvelt, hvað þá þegar framkoma þeirra í minn garð var til fyrirmyndar. En að lokum sannfærðu Hansi (Flick, þjálfari) og Deco (yfirmaður íþróttamála hjá Barcelona) mig,“ segir Rodri.

Um samræður hans við Mourinho segir Rodri:

„Ég vil ekki greina frá einkasamræðum okkar á milli, en hann sýndi mér augljóslega áhuga og skýrði frá því hvað ég myndi færa liðinu og hlutverk mitt yrði,“

„Hann kom vel fram við mig. Þegar ég tók ákvörðunina ákvað ég líka að hringja í hann til að þakka honum fyrir áhugann og framkomu hans í minn garð. Hann er frábær þjálfari, hefur sýnt það ítrekað í mörg ár og Real Madrid verður erfiður andstæðingur í deildinni.“

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