Hringdi í Mourinho eftir að hafa hafnað honum Valur Páll Eiríksson skrifar 15. september 2026 22:18 Rodri segir val sumarsins hafa verið erfitt. EPA/QUIQUE GARCIA Rodri, miðjumaður Barcelona, segist hafa haft samband við José Mourinho, þjálfara Real Madrid, símleiðis eftir að hann tók þá erfiðu ákvörðun að hafna Madrídingum fyrir katalónska liðið. Hinn þrítugi Rodri batt enda á sjö ára Englandsdvöl sína er Barcelona keypti hann frá Manchester City á 60 milljónir evra í sumar, skömmu eftir að Rodri leiddi Spán til heimsmeistaratitils og var valinn besti leikmaður mótsins. Real Madrid vildi einnig fá hann í sínar raðir en hann valdi Barcelona yfir þá hvítklæddu eftir samræður við þjálfara liðanna, Hansi Flick og José Mourinho. „Ég hefði viljað eiga rólegra frí í sumar, en þetta fór ekki alveg þannig,“ segir Rodri við spænska miðilinn Mundo Deportivo. „Ég þurfti að sinna greiningarvinnu og taka stóra ákvörðun milli tveggja af stærstu félögum heims. Að lokum var það íþróttahliðin sem stýrði mér, ég valdi það sem gerði mig spenntari og hvar ég gat vaxið meira sem leikmaður,“ „Þetta var alls ekki einfalt. Að segja nei við Madríd er ekki auðvelt, hvað þá þegar framkoma þeirra í minn garð var til fyrirmyndar. En að lokum sannfærðu Hansi (Flick, þjálfari) og Deco (yfirmaður íþróttamála hjá Barcelona) mig,“ segir Rodri. Um samræður hans við Mourinho segir Rodri: „Ég vil ekki greina frá einkasamræðum okkar á milli, en hann sýndi mér augljóslega áhuga og skýrði frá því hvað ég myndi færa liðinu og hlutverk mitt yrði,“ „Hann kom vel fram við mig. Þegar ég tók ákvörðunina ákvað ég líka að hringja í hann til að þakka honum fyrir áhugann og framkomu hans í minn garð. Hann er frábær þjálfari, hefur sýnt það ítrekað í mörg ár og Real Madrid verður erfiður andstæðingur í deildinni.“ Spænski boltinn Real Madrid CF FC Barcelona Mest lesið „Þróunin á Íslandi sorgleg síðan ég var hér síðast“ Íslenski boltinn Ögrandi herferð Sweeney gagnrýnd: „Get ekki lýst því hvað ég er reið“ Sport Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai Enski boltinn Beinið brotnaði í tvennt og Ólafur fer varlega Körfubolti Fékk símtal frá Þorsteini í þetta sinn en er óviss um landsliðið Fótbolti Segir skot Dagnýjar á Breiðablik „pínu ósanngjarnt“ Íslenski boltinn Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-3 | Engin bikarþynnka í Blikum Íslenski boltinn „Hann er betri útgáfa af Gerrard“ Enski boltinn Raheem Sterling játar sök Enski boltinn Gabríel: Komnir með Fo... nóg af því að tapa Íslenski boltinn Fleiri fréttir Hringdi í Mourinho eftir að hafa hafnað honum Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-3 | Engin bikarþynnka í Blikum Gabríel: Komnir með Fo... nóg af því að tapa Real kastaði næstum frá sér sigrinum Sjáðu svakalega sleggju Szoboszlai 16 ára í stuði er Arsenal og Liverpool fóru áfram Halda úrslitaleikinn aftur 30 árum síðar Haukar og Selfoss leika til úrslita Þrír Íslendingar spiluðu og fóru áfram Áfram í bikarnum eftir Íslendingaslag Coutinho og Neymar uppfylla gamlan draum Fyrrum leikmaður Tottenham til Ajax Vonarstjarna Man. Utd vill burt frá félaginu Segir skot Dagnýjar á Breiðablik „pínu ósanngjarnt“ Raheem Sterling játar sök „Blikarnir geta sleppt sér lausum“ Fékk símtal frá Þorsteini í þetta sinn en er óviss um landsliðið Sjáðu veislu Leeds og markið sem gerði framherjann brjálaðan „Hann er betri útgáfa af Gerrard“ Sjáðu mörkin: Bomba í slá og inn beint af æfingasvæðinu Fúlir foreldrar fá svarta spjaldið „Þróunin á Íslandi sorgleg síðan ég var hér síðast“ Richarlison sorgmæddur: „Af hverju?“ Milner aftur til Liverpool Coutinho og Neymar sameinaðir á ný „Get ekki beðið eftir leiknum í Frostaskjóli“ Uppgjörið: Víkingur - Keflavík 4-1 | Annað skref í átt að titlinum Leedsarar léku sér að Newcastle Magnaður Malen og Inter kom til baka VAR dómararnir í bann eftir mistök helgarinnar Sjá meira