Real kastaði næstum frá sér sigrinum

Real Madrid vann nauman 3-2 sigur á Elche á útivelli í spænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. Liðið var næstum búið að kasta frá sér sigrinum.
Madrídingar byrjuðu leik dagsins töluvert betur og voru með öll völd á vellinum. Það komst yfir eftir 25 mínútna leik þegar Matías Dituro, markvörður Elche, skoraði sjálfsmark.
Átta mínútum síðar tvöfaldaði Kylian Mbappé forystuna og staðan var 2-0 í hálfleik fyrir gestina frá Madríd.
Það var ekki margt að frétta hjá Real eftir hlé og liðið komst lítt áleiðis sóknarlega. Elche var sterkari aðilinn og uppskar mark frá framherjanum Abeil Osorio eftir 71 mínútna leik.
Félagi hans í framlínunni Fer Nino skoraði svo annað markið á 83. mínútu og Elche búið að jafna gegn slegnu Madrídarliði.
Þá loks komst lífsmark í Madrídinga á lokakaflanum og í uppbótartíma tókst Carlos Espí að skora sigurmark eftir stoðsendingu frá Mbappé.
Real slapp með skrekkinn eftir slakan síðari hálfleik og er jafnt Barcelona á toppi deildarinnar með 15 stig. Barcelona á hins vegar leik inni.