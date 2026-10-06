Guðmundur Fertram og Fanney opna nýsköpunarsetur Árni Sæberg skrifar 6. október 2026 14:52 Guðmundur Fertram Sigurjónsson, stofnandi Kerecis. Vísir/Arnar Guðmundur Fertram Sigurjónsson, stofnandi Kerecis, og Fanney Kr. Hermannsdóttir, eiginkona hans, opna á morgun, miðvikudaginn 7. október klukkan 16:30, nýsköpunar- og þekkingarsetrið Arctell Sandvík að Neshaga 16 í Reykjavík. Í fréttatilkynningu þess efnis segir að opnunin sé hluti af fordagskrá Hringborðs Norðurslóða – Arctic Circle, sem hefjist formlega á fimmtudag. Ólafur Ragnar kemur fram Meðal framsögumanna við opnunina verði Guðmundur Fertram, Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands, og Sigurbjörn Þorkelsson, stjórnarformaður Amaroq. Arctell Sandvík sé vettvangur fyrir nýsköpun og frumkvöðlastarf. Þar sé aðstaða fyrir sprotafyrirtæki, aðila sem starfa að rannsóknum og alþjóðasamstarfi sem og þjónustufyrirtæki sem tengist slíkri starfsemi. Í setrinu verði einnig haldnir viðburðir þar sem fjallað verði um fjárfestingar, nýsköpun, þróun norðurslóða og önnur málefni. Annað setur í Kaupmannahöfn og stefnt að fleirum Setrið sé annað nýsköpunar- og þekkingarsetur Arctell. Það fyrsta hafi verið opnað í Kaupmannahöfn í síðasta mánuði. Fleiri setur séu fyrirhuguð, meðal annars á Ísafirði og í Nuuk á Grænlandi. Að baki setrunum standi Arctell ehf., sem Guðmundur Fertram og Fanney Kristín hafi stofnað ásamt samstarfsfólki. Arctell vinni að nýsköpun og fjárfestingum á norðurslóðum. Markmiðið sé að tengja saman frumkvöðla, vísindamenn og fjárfesta, efla alþjóðlegt samstarf og styðja við uppbyggingu fyrirtækja sem geta vaxið á alþjóðlegum mörkuðum. „Á norðurslóðum eru mikil tækifæri til vaxtar og nýsköpunar. Með því að tengja frumkvöðla og vísindamenn í fremstu röð, þekkingu heimafólks, fjármagn, samstarfsaðila og alþjóðleg tengslanet getum við fangað þessi tækifæri og byggt upp öflug fyrirtæki sem nýta sérstöðu norðurslóða og skapa verðmæti til framtíðar,“ er haft eftir Guðmundi Fertram. Nýsköpun Reykjavík Hringborð norðurslóða Mest lesið Bein útsending: Marco Rubio heimsækir Ísland Innlent Rubio: Ísland í miðjunni Innlent Umdeildur metsöluhöfundur látinn Erlent Skora á borgina að bæta ekki við beygjuvasa Innlent Bjarni segir ekkert hæft í að verið sé að úthýsa Aþenu Innlent Afgerandi niðurstaða um að slíta kjarasamningum Innlent Portúgalsfarinn á bak við lás og slá Innlent Þurfa að hætta við mótorakaup fáist ekki fé frá ríkinu Innlent Ætlar að borga fyrir umdeildar auglýsingar úr eigin sjóðum Erlent Leit að eftirmanni Harðar hefði hafist í haust eða vetur Innlent Fleiri fréttir Segir gjald fyrir túlkun eftir þrjú ár sanngjarna kröfu „Viljum ekki að það sé verið að leika sér að fullveldi Íslands“ Ný skýrsla Umhverfis- og orkustofnunar: Hverfandi líkur á að olía finnist á Drekasvæðinu Rubio farinn af landi brott Verði að gera fyrirvara við rannsókn um karlmennsku Leit að eftirmanni Harðar hefði hafist í haust eða vetur Bjarni segir ekkert hæft í að verið sé að úthýsa Aþenu Samtalið efnismeira en áður þó talsverð gjá sé á milli Einn í framboði til varaformanns enn sem komið er Ögurstund í kjaramálum og Marco Rubio í heimsókn Skora á borgina að bæta ekki við beygjuvasa Rubio: Ísland í miðjunni Þurfa að hætta við mótorakaup fáist ekki fé frá ríkinu Bein útsending: Marco Rubio heimsækir Ísland Tvær líkamsárásir á borði lögreglu Brotist inn í fjóra bíla í þremur hverfum Afgerandi niðurstaða um að slíta kjarasamningum Auglýsingatekjur Rúv undir fyrirhuguðu þaki þrjú ár í röð Fengu heimild til þess að segja upp kjarasamningum Öflugur jarðskjálfti í Bárðarbungu Meiri líkur en minni á að kjarasamningum verði sagt upp Rubio lentur á Íslandi Hafna ásökunum um svik og benda á stjórnvöld Portúgalsfarinn á bak við lás og slá Opnuðu Arnarnesveg að hluta Tvöföld árekstrarhætta þegar flugumferðarstjóri missti yfirsýn Meirihlutinn sprakk aftur vegna vallarmála Segir Aþenu í andarslitrunum Rubio spenntur að hitta Þorgerði Skakkur á stolnum strætó Sjá meira