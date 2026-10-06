Segja boltann hjá stjórnvöldum Agnar Már Másson skrifar 6. október 2026 21:27 Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Vísir/Anton Brink Á meðan fulltrúar verkalýðsfélaga bíða eftir að Samtök atvinnulífsins mæti á sinn fund bíða fulltrúar SA eftir viðbrögðum frá stjórnvöldum. Framkvæmdastjóri SA segir deiluna stranda á nýju forsenduákvæði. Halla Gunnarsdóttir formaður VR sagði við Vísi klukkan 16 í dag að fulltrúar VT, LÍV og fagfélaganna hefðu óskað eftir því að fulltrúar SA mættu á sinn fund í karphúsinu og að þau hefðu beðið þar frá því klukkan 13, en að fulltrúar SA hefðu ekki látið sjá sig. SA og verkalýðsfélögin áttu fund með verkalýðsfélögunum í morgun og Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA, segir að SA síðan setið stjórnarfund í hádeginu. „Þar voru reifuð sjónarmið vegna þessarar stöðu,“ segir hann í svari til Vísis. „Eitt helsta atriðið sem þessi deila strandar á er um að semja nýtt forsenduákvæði sem myndi geta valdið styttingu samninganna. Áhættan af því fyrir atvinnurekendur er um mögulegan viðbótarkostnað á árinu 2027 þegar nýir samningar tækjust.“ Bjarni segir að fyrir forsenduákvæði skipti miklu að sátt sé um verðbólguviðmiðið en segir að boðaðar aðgerðir ríkisstjórnarinnar muni valda hækkun vísitölu neysluverðs á næsta ári. „Það gerir stöðuna þrengri en ella væri. Þessum sjónarmiðum höfum við komið á framfæri við stjórnvöld og vorum með væntingar um einhver viðbrögð sem gæfu þá mögulega tilefni til frekari funda.“ Hann segir að SA hafi ekki fengið viðbrögð hjá stjórnvöldum en að boltinn sé hjá þeim. Kjaraviðræður 2023-25 Kjaramál Vinnumarkaður Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Bein útsending: Marco Rubio heimsækir Ísland Innlent Skora á borgina að bæta ekki við beygjuvasa Innlent Rubio: Ísland í miðjunni Innlent Verði að gera fyrirvara við rannsókn um karlmennsku Innlent Bjarni segir ekkert hæft í að verið sé að úthýsa Aþenu Innlent Umdeildur metsöluhöfundur látinn Erlent Greinir skýran vilja til meira samstarfs Innlent Þurfa að hætta við mótorakaup fáist ekki fé frá ríkinu Innlent Portúgalsfarinn á bak við lás og slá Innlent Bíði og bíði eftir Bjarna Innlent Fleiri fréttir Segja boltann hjá stjórnvöldum Ólíklegt að pestin berist til Íslands Óþolinmæði að fylla Læknavaktina Ekkert leyndarmál að herinn sé önnum kafinn Greinir skýran vilja til meira samstarfs Leggja fram þingmál um að draga umsóknina til baka Engar leyniskyttur gættu Rubio Hafnar sælgætis- og fæðingarorlofsmálum sem rökum fyrir bókun 35 Bíði og bíði eftir Bjarna Leita manna sem grunaðir eru um hópárás Hafi þegar tryggt fjármögnun varamótoranna Guðmundur Fertram og Fanney opna nýsköpunarsetur Segir gjald fyrir túlkun eftir þrjú ár sanngjarna kröfu „Viljum ekki að það sé verið að leika sér að fullveldi Íslands“ Ný skýrsla Umhverfis- og orkustofnunar: Hverfandi líkur á að olía finnist á Drekasvæðinu Rubio farinn af landi brott Verði að gera fyrirvara við rannsókn um karlmennsku Leit að eftirmanni Harðar hefði hafist í haust eða vetur Bjarni segir ekkert hæft í að verið sé að úthýsa Aþenu Samtalið efnismeira en áður þó talsverð gjá sé á milli Einn í framboði til varaformanns enn sem komið er Ögurstund í kjaramálum og Marco Rubio í heimsókn Skora á borgina að bæta ekki við beygjuvasa Rubio: Ísland í miðjunni Þurfa að hætta við mótorakaup fáist ekki fé frá ríkinu Bein útsending: Marco Rubio heimsækir Ísland Tvær líkamsárásir á borði lögreglu Brotist inn í fjóra bíla í þremur hverfum Afgerandi niðurstaða um að slíta kjarasamningum Auglýsingatekjur Rúv undir fyrirhuguðu þaki þrjú ár í röð Sjá meira