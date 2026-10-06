Innlent

Segja boltann hjá stjórn­völdum

Agnar Már Másson skrifar
Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins.
Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Vísir/Anton Brink

Á meðan fulltrúar verkalýðsfélaga bíða eftir að Samtök atvinnulífsins mæti á sinn fund bíða fulltrúar SA eftir viðbrögðum frá stjórnvöldum. Framkvæmdastjóri SA segir deiluna stranda á nýju forsenduákvæði.

Halla Gunnarsdóttir formaður VR sagði við Vísi klukkan 16 í dag að fulltrúar VT, LÍV og fagfélaganna hefðu óskað eftir því að fulltrúar SA mættu á sinn fund í karphúsinu og að þau hefðu beðið þar frá því klukkan 13, en að fulltrúar SA hefðu ekki látið sjá sig.

SA og verkalýðsfélögin áttu fund með verkalýðsfélögunum í morgun og Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA, segir að SA síðan setið stjórnarfund í hádeginu.

„Þar voru reifuð sjónarmið vegna þessarar stöðu,“ segir hann í svari til Vísis.

„Eitt helsta atriðið sem þessi deila strandar á er um að semja nýtt forsenduákvæði sem myndi geta valdið styttingu samninganna. Áhættan af því fyrir atvinnurekendur er um mögulegan viðbótarkostnað á árinu 2027 þegar nýir samningar tækjust.“

Bjarni segir að fyrir forsenduákvæði skipti miklu að sátt sé um verðbólguviðmiðið en segir að boðaðar aðgerðir ríkisstjórnarinnar muni valda hækkun vísitölu neysluverðs á næsta ári. 

„Það gerir stöðuna þrengri en ella væri. Þessum sjónarmiðum höfum við komið á framfæri við stjórnvöld og vorum með væntingar um einhver viðbrögð sem gæfu þá mögulega tilefni til frekari funda.“

Hann segir að SA hafi ekki fengið viðbrögð hjá stjórnvöldum en að boltinn sé hjá þeim.

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