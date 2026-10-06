Komin til meðvitundar eftir misheppnaða aftöku Samúel Karl Ólason skrifar 6. október 2026 22:17 Christa Pike var flutt á sjúkrahús á miðvikudaginn í síðustu viku, eftir að aftaka hennar mistókst. AP/Fangelsismálayfirvöld í Tennessee og George Walker Christa Pike er vöknuð og getur tjáð sig en hún er enn á sjúkrahúsi eftir að aftaka hennar í Tennessee misheppnaðist í síðustu viku. Lögmenn hennar segja enn óljóst hvort hún muni ná bata og segja þeir að hún standi frammi fyrir löngu bataferli, verði ekki aftur reynt að taka hana af lífi. Pike er fimmtug en hún var árið 1996 dæmd til dauða fyrir aðkomu hennar að morði á skólafélaga hennar. Pike var þá um átján ára þegar hún ásamt kærasta sínum pyntaði og drap Colleen Slemmer, sem þá var nítján ára. Þegar reynt var að taka hana af lífi með pentóbarbítal í æð tókst það ekki. Hún hafði verið sprautuð með tveimur skömmtum af lyfinu sem á að vera banvænt og dró það hana ekki til dauða. Þess í stað segja lögmenn hennar að höndin sem hún var sprautuð í hafi verið brennd og þakin blöðrum eftir aftökutilraunirnar. Pike var flutt á sjúkrahús þar sem hún hefur verið síðan. Sjá einnig: „Á lífi eins og er“ eftir misheppnaða aftöku AP-fréttaveitan hefur eftir lögmönnum hennar að þeir séu þakklátir viðbragðsaðilum og starfsmönnum sjúkrahússins, sem hafi „komið fram við Christu eins og manneskju“ og hlúð að henni. „Þrátt fyrir allar líkur er Christa Pike með meðvitund, getur talað og heldur áfram að fá gjörgæslumeðferð,“ sögðu lögmenn Pike í yfirlýsingu. „Þrátt fyrir þau alvarlegu meiðsli sem hún hlaut á handleggjum sínum er hún enn í handjárnum og fjötruð við sjúkrarúmið. Bati hennar á sér vart hliðstæðu í læknisfræðinni.“ Sérfræðingur sem blaðamaður AP ræddi við segir að um jákvæða þróun sé að ræða fyrir Pike. Erfitt sé að spá í framhaldið og það hvenær hún muni ná það góðum bata að hægt verði að reyna aftur að taka hana af lífi. Lögmenn Pike munu á morgun mæta í dómsal vegna máls hennar og ætla þeir að krefjast upplýsinga um hvað fór úrskeiðis. Þeir eru einnig að reyna að fá Bill Lee, ríkisstjóra Tennessee, til þess að koma í veg fyrir aðra aftökutilraun og milda dóm hennar í lífstíðarfangelsi. Bandaríkin Dauðarefsingar Erlend sakamál Mest lesið Bein útsending: Marco Rubio heimsækir Ísland Innlent Skora á borgina að bæta ekki við beygjuvasa Innlent Rubio: Ísland í miðjunni Innlent Verði að gera fyrirvara við rannsókn um karlmennsku Innlent Ólíklegt að pestin berist til Íslands Innlent Bjarni segir ekkert hæft í að verið sé að úthýsa Aþenu Innlent Greinir skýran vilja til meira samstarfs Innlent Umdeildur metsöluhöfundur látinn Erlent Þurfa að hætta við mótorakaup fáist ekki fé frá ríkinu Innlent Portúgalsfarinn á bak við lás og slá Innlent Fleiri fréttir Komin til meðvitundar eftir misheppnaða aftöku Stýrði leyniþjónustu en nú sakaður um njósnir Til í að fórna borgum þar sem demókratar eru við völd Fær Nóbelinn fyrir að fanga fiseindir í suðurskautsís Bein útsending: Hver hlýtur Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði? Fyrsta aftakan með aftökusveit frá stríðslokum Umdeildur metsöluhöfundur látinn Aðskilnaðarsinnar unnu í Quebec Missti hönd í mótmælunum Ætlar að borga fyrir umdeildar auglýsingar úr eigin sjóðum Hútar sagðir hörfa frá mynni Rauðahafs Idol-keppandi í lífstíðarfangelsi fyrir að skjóta eiginkonu sína Tugir í sóttkví í Síberíu eftir andlát starfsmanns rannsóknarstofu Fá Nóbelsverðlaun fyrir uppgötvun á ljósstýrðri erfðatækni Fluttu allar sprengjuflugvélar frá RAF Fairford Bein útsending: Hver hlýtur Nóbelsverðlaunin í læknisfræði? Höfðar mál gegn lögreglunni vegna húsleitarinnar Vann óvæntan sigur í fyrri umferðinni Boðaði óvænt þingkosningar á Spáni Stofnar „Ofurgreindarstjórnina“ þrátt fyrir ákall um hægari þróun Handtekin í Bandaríkjunum grunuð um njósnir Sýknaður eftir að hafa skotið mann til bana í dyragættinni Hyggst ná öllu landsvæðinu af Hútum Öryggisstjóri segir af sér hjá OpenAI Gerðu árás skömmu eftir að Þýskalandskanslari mætti Mennirnir sem létust voru feðgar Yfir fimm þúsund handteknir í frönsku stúdentamótmælunum Hluturinn sem fannst í sjónum reyndist meinlaus Rektor Cornell-háskóla rýfur þögnina Tveir látnir eftir skotárás í Noregi Sjá meira