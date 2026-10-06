Framlengja samninga út næsta ár Samúel Karl Ólason skrifar 6. október 2026 23:04 Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar, Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og Vilhjálmur Birgisson formaður Starfsgreinasambandsins. Vísir Starfsgreinasamband Íslands, Efling og Samiðn hafa gert samkomulag við Samtök atvinnulífsins um að framlengja kjarasamninga. Samkomulagið felur í sér að kjarasamningar halda gildi sínu út næsta ár og var skrifað undir það í kvöld. „Ég held að allir átti sig á mikilvægi þess að það er ávinningur allra að kjarasamningar haldi lífi í stað átaka, sem kæmu upp á sama tíma og atvinnuleysi eykst og það þrengir að sökum hækkandi verðbólgu og vaxtastigs,“ segir Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambandsins, í samtali við Vísi. Fyrst var sagt frá samkomulaginu á vef Mbl. Vilhjálmur segir að sveitarfélögin séu með í því að halda aftur af verðlagi eins og kostur er. Það sama eigi við aðildarfyrirtæki SA. Hann segir að aðgerðapakki stjórnvalda sem kynntur var fyrir hópnum í dag sé þar að auki mjög álitlegur. „Hann hjálpar til við að láta þetta verða að veruleika,“ segir Vilhjálmur. Hann segir að til standi að leggja fram frumvörp um að gera mörg réttindamál sem barist hafi verið fyrir að lögum. Eitt slíkt snúist um févíti, það þegar atvinnuveitandi brjóti á launamanni, og að leggja eigi viðurlög við því. Annað snúi að tómlæti og því að launafólk tapi ekki réttindum sínum á grunni þess. Þá standi til að hækka barnabætur og annað sem skiptir fólk máli. „Við erum mjög ánægð að geta sagt að okkur tókst að ganga frá því að kjarasamningum verði ekki sagt upp og að það verði ekki verkföll og átök.“ Samninganefndir VR, LÍV og fagfélaganna funduðu með fulltrúum Samtaka atvinnulífsins í kvöld og verður viðræðum framhaldið á morgun. Í gærkvöld fengu VR og Fagfélögin heimild frá sínum trúnaðarmönnum og samninganefndum til að segja upp kjarasamningum. Frestur til uppsagnar rennur út síðdegis á fimmtudaginn. Kjaramál Stéttarfélög Vinnumarkaður Verðlag Tengdar fréttir Bíði og bíði eftir Bjarna Það virðist vera langt á milli húsa í Borgartúninu, að sögn formanns VR, sem segist hafa beðið eftir því að fulltrúar Samtaka atvinnulífsins mæti til fundar í karphúsinu frá því klukkan 13. 6. október 2026 16:32 Samtalið efnismeira en áður þó talsverð gjá sé á milli Talsmenn Samtaka atvinnulífsins og VR funduðu um forsendur kjarasamninga í morgun. Formaður VR segir samtalið efnismeira en áður þó að enn sé talsverð gjá á milli og hætta á að samningar falli. Ögurstund er í kjaramálum. 6. október 2026 12:11 Afgerandi niðurstaða um að slíta kjarasamningum Stjórn VR og samninganefnd LÍV hafa fengið óskorðað umboð til þess að segja upp kjarasamningum. Formaður VR segir afstöðuna afgerandi. 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