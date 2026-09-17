Hefði átt að vita að stungan gæti leitt til dauða

Landsréttur hefur þyngt dóm yfir David Gabríel S. Glascorssyni fyrir tilraun til manndráps úr þremur árum í fimm ár. Hann veittist að öðrum með hníf og veitti umfangsmikla og lífshættulega áverka.
David Gabríel var ákærður fyrir að stinga annan mann með hnífi mánudaginn 13. júní 2021. Atvikið átti sér stað á gatnamótum Hafnarstrætis og Naustanna í Reykjavík að nóttu til.
Hann var sakfelldur af héraðsdómi fyrir að stinga annan mann í kviðinn og veita honum með því umfangsmikla og lífshættulega áverka. Sá stungni hlaut fimm til sex sentímetra opinn skurð á kvið sem náði í gegnum maga og kviðarholsæð. Hann gekkst undir tvær skurðaðgerðir og var lífi hans bjargað.
Dómur héraðsdóms var kveðinn upp 24. apríl 2025 en honum áfrýjað til Landsréttar. Ákvörðun Landsréttar var tekin í dag, 17. september 2026.
Fyrir dómi sagði David Gabríel að brotaþolinn hefði sveiflað hnífi í átt til hans og reynt að hitta hann í efri hluta líkamans. Þá hefði hann stungið brotaþola en tók fram að hann myndi ekkert almennilega hvernig hún hefði gerst. Hins vegar sagði brotaþoli að David Gabríel hefði komið aftan að sér, fundið fyrir höggi, litið niður og séð að hann hefði verið stunginn.
Báðir voru þeir í hópum og kom hópur brotaþola að skemmtistaðnum Palóma, þar sem David Gabríel var, og sögðust vilja ræða við hann. Brotaþolinn viðurkenndi fyrir dómi að markmið þeirra hefði ábyggilega verið að ganga í skrokk á honum. Báðir voru þeir vopnaðir hnífum.
Miðað við lýsingarnar taldi dómarinn það ekki trúverðuga skýringu að tilviljun hafi ráðið því að hnífurinn sveiflaðist í brotaþola.
Héraðsdómur taldi að hæfileg refsing væri þriggja ára fangelsisvist og miskabætur upp á eina milljón króna. Atvikið hafi einungis verið tilraun til manndráps og hefðu brotaþoli og félagar hans átt frumkvæði að átökunum. Einnig tók dómarinn tillit til ungs aldurs Davids Gabríels.
Landsréttur þyngdi hins vegar dóminn í fimm ár og hækkaði miskabæturnar upp í tvær milljónir króna. Munurinn var að dómarinn taldi að um væri að ræða tilraun til manndráps þar sem David hefði gert sér grein fyrir því að hnífstungan gæti leitt til andláts. Þar með var öðrum lagalegum rökum beitt við dóminn fyrir Landsrétti.
David Gabríel fékk einnig átta mánaða dóm í tengslum við svokallað Bankastræti Club-málið. Sá atburður átti sér stað í nóvember 2022, eftir þennan umrædda atburð.