Bandaríkjastjórn hefur í hyggju að fella niður vegabréfsáritanir einstaklinga sem komu til Bandaríkjanna sem ferðamenn eða í viðskiptaerindum en sóttu síðan um hæli þegar inn í landið var komið.
Ákvörðunin gæti haft áhrif á allt að 200 þúsund einstaklinga.
Talsmaður utanríkisráðuneytisins sagði í tilkynningu í gær að Donald Trump Bandaríkjaforseti og Marco Rubio utanríkisráðherra væru staðráðnir í því að koma þeim skilaboðum á framfæri að vegabréfsáritanir væru forréttindi.
Tommy Pigott sagði tímabundnar vegabréfsáritanir vegna ferðalaga og viðskipta gefnar út á þeim forsendum að viðkomandi ætluðu sér að snúa aftur til heimalands síns.
Yfirvöld vestanhafs hafa hætt vinnslu hælisumsókna, þrátt fyrir að alríkisdómstólar hafi sagt það andstætt lögum.
Alríkisdómstóll í New York úrskurðaði á föstudag að stjórnvöldum væri óheimilt að hætta útgáfu vegabréfsáritana til einstaklinga frá 75 ríkjum á bannlista yfirvalda. Dómarinn í málinu sagði bannið grundvallað á þeirr staðhæfingu utanríkisráðuneytisins að einstaklingar frá þessum ríkjum myndu enda á bótum í Bandaríkjunum.
Það stæðist ekki skoðun.
Utanríkisráðuneytið fyrirskipaði sendiráðum og -skrifstofum að fresta öllum viðtölum vegna umsókna um vegabréfsáritanir þar til starfsmenn hefðu fengið þjálfun í nýrri og strangari nálgun.
Samkvæmt New York Times mun þjálfunin fara fram í þessari viku, víðast hvar.
Hún er meðal annars sögð fela í sér að starfsmenn beri kennsl á umsækjendur sem eru líklegir til að verða baggi á hinu opinbera ef þeir fá ótímabundna heimild til að búa og starfa í Bandaríkjunum.