Fyrrverandi starfsmaður Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar fordæmir ummæli borgarstjóra um störf skrifstofunnar og segir þau „ósanngjörn, ófagleg og lýsa fullkomnu skilningsleysi á þeim verkefnum og starfi sem skrifstofan hefur sinnt í nær tvo áratugi.“
Fyrrum borgarstjóri hefur blandað sér í umræðuna en tilefnið er viðtal við Hildi Björnsdóttur borgarstjóra í Kastljósi RÚV. Umrædd skrifstofa var lögð niður eftir að nýr meirihluti tók við stjórnartaumum í maí.
„Við stöndum meðal fremstu þjóða þegar kemur að mannréttindum og ég tala nú ekki um réttindi hinsegin fólks og ég get alveg sagt þér að það er ekki vegna þess að það hafi verið að störfum einhver sex manna mannréttindaskrifstofa hjá Reykjavíkurborg,“ sagði Hildur í samtali við Kristján Kristjánsson.
Þannig að hún hefur ekki gert neitt gagn?
„Nei, með fullri virðingu fyrir henni þá gerði hún það ekki og við sögðum líka mjög skýrt í kosningunum að við myndum leggja þessa skrifstofu niður fengjum við til þess tækifæri.“
Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir starfaði á skrifstofunni fyrir breytinguna en var svo flutt á annað svið hjá borginni.
„Hér er verið að tala niður til starfs mannréttindaskrifstofu sem spannaði yfir 18 ár - þar sem fjöldinn allur af verkefnum sem tengdust ofbeldismálum, aðgengismálum, hinsegin málum, lýðræðismálum og jafnréttismálum voru unnin af heillindum. Mörg verkefni sem eru beinlínis lögbundin,“ segir hún í færslu á Facebook-síðu sinni. Ummæli borgarstjóra lýsi gríðarlegu virðingarleysi.
„Mér finnst eitt að fara í skipulagsbreytingar og hagræðingu, en það er eitthvað allt annað að segja að starfsfólkið þitt hafi ekki verið að gera neitt gagn.“ Þar að auki hafi meirihluti starfsfólks verið færður á önnur svið.
„Að fólk leyfi sér að tala svona um starfsfólk sitt er auðvitað fyrir neðan allar hellur. Við eigum öll skilið meiri virðingu en svo,“ skrifar Ugla. Borgarstjóri er æðsti yfirmaður starfsmanna borgarinnar.
Dagur B. Eggertsson, fyrrverandi borgarstjóri, tekur upp hanskann fyrir mannréttindaskrifstofuna og endurbirtir lista yfir hluta þeirra verkefna sem þarf voru unnin.
„Um leið vil ég biðja fólk að velta fyrir sér hvað þátt jafnrétti, umburðarlyndi, frjálslyndi og virðing fyrir fólki á í því að skapa gott samfélag - og góða borg.
Í mínum huga eru þessir þættir og barátta gegn ofbeldi í öllum þess myndum órjúfanlegur hluti og eitt lykilatriðið í að skapa öryggi og lífsgæði og þá sterku tilfinningu að í Reykjavík getum við öll verið eins og við erum. Þetta voru einmitt verkefni skrifstofunnar,“ segir hann í færslu á Facebook-síðu sinni.
Dagur segir að skrifstofan hafi meðal annars átt aðkomu að því að eyða launamun kynjanna hjá borginni, betri nálgun gegn heimilisofbeldi, stofnun Bjarkahlíðar sem er miðstöð fyrir fórnarlömb ofbeldis, hinsegin fræðslu, uppsetningu hjólastólarampa með Haraldi Þorleifssyni og sinnt málefnum eldri borgara.