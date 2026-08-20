Lögreglan í Svíþjóð hefur handtekið norskan mann sem er talinn tengjast hvarfi Anne Elisabeth Hagen. Hún, ein ríkasta kona Noregs, hvarf sporlaust af heimili sínu í Lørenskógi í nágrenni Óslóar árið 2018. Maðurinn var þó ekki handtekinn vegna þessa máls heldur vegna gruns um umfangsmikil fíkniefnabrot.
Hann verður fluttur til Noregs á næstu dögum, samkvæmt norska ríkisútvarpinu, og stendur þá til að yfirheyra hann vegna hvarfs Anne Elisabeth Hagen.
Maðurinn mun hafa verið handtekinn í Gothenburg á þriðjudaginn. Hann er sagður með sögu glæpa á bakinu.
Í samtali við NRK segir lögmaður mannsins að hún hafi ekki fengið upplýsingar um að handtakan tengist hvarfi Anne Elisabeth Hagen. Hún bendir á að maðurinn hafi lengi neitað sök í því máli en hann er með stöðu sakbornings í því.
Sjá einnig: Norskur maður grunaður í máli Anne Elisabeth Hagen
Eins og áður segir hvarf Anne Elisabeth Hagen árið 2018. Það var þó ekki tilkynnt fyrr en í janúar 2019, tíu vikum eftir að hún hvarf frá heimili sínu við Sloraveien á Fjellhamar í Lørenskog. Hún var gift milljarðamæringnum Tom Hagen, sem var handtekinn og ákærður fyrir morð árið 2020.
Ákæran var þó felld niður árið 2024 og hann hreinsaður af sök.
Saksóknarar í Noregi hafa fellt niður rannsókn á Tom Hagen, auðkýfingi, sem var sakaður um að myrða eiginkonu sína, Anne-Elisabeth Hagen. Engar sannanir hafi komið fram um að Hagen hafi borið ábyrgð á hvarfi hennar fyrir sex árum.
Tvö ár eru liðin frá hvarfi Anne-Elisabeth Hagen, eiginkonu norska auðkýfingsins Tom Hagen, sem hvarf af heimili þeirra í Lorenskógi í Noregi þann 31. október árið 2018.