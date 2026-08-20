Grindavík/Njarðvík jók möguleika sína á að vera í efri helmingi Bestu deildar kvenna eftir skiptingu verulega með 4-0 sigri á Fram í fyrsta leik 16. umferðar í Njarðvík í kvöld. Ása Björg Einarsdóttir skoraði fyrstu tvö mörk leiksins og lagði það þriðja upp fyrir Söntu Vuskane. Sú síðarnefnda lagði svo fjórða og síðasta mark leiksins upp fyrir Emersen Jennings.
Þetta var þriðji heimasigur Grindavíkur/Njarðvíkur í röð en liðið hefur skorað fjögur mörk í þeim öllum. Þetta var janframt þriðji sigur Grindavíkur/Njarðvíkur á Fram í sumar.
Grindavík/Njarðvík er áfram í 5. sæti deildarinnar, nú með 22 stig, fjórum stigum frá neðri hlutanum. Fram er með sextán stig í 8. sætinu, þremur stigum frá fallsæti en bara tveimur frá efri hlutanum.
Flestar sóknir Grindavíkur/Njarðvíkur fóru fram hægri kantinn í leiknum í kvöld, sérstaklega í fyrri hálfleik, og þaðan skapaði liðið sín hættulegustu tækifæri.
Ása var áberandi á hægri kantinum og það kom lítið á óvart að hún skyldi skora fyrsta mark leiksins. Á 26. mínútu fékk Júlía Ruth Thasaphong boltann eftir innkast og lagði hann til hliðar, í hlaupalínuna fyrir Ásu sem komst inn á teiginn og skoraði með skoti í stöng og inn.
Grindavík/Njarðvík var ívið sterkari fyrir markið en mun sterkari eftir það og hélt áfram að ógna eftir sóknir fram hægri kantinn. Ása var nálægt því að launa Júlíu greiðann á 35. mínútu en sú síðarnefnda skallaði yfir. Ellie Coffield og Júlía áttu svo báðar skalla eftir fyrirgjafir frá hægri sem Ashley Orkus varði áður en fyrri hálfleikur var úti.
Anton Ingi Rúnarsson, þjálfari Fram, var greinilega ekki sáttur með frammistöðu síns liðs í fyrri hálfleik því hann gerði tvöfalda skiptingu í hálfleik.
Fram byrjaði seinni hálfleikinn af ágætis krafti en eins og í þeim fyrri ógnaði liðið marki Grindavíkur/Njarðvíkur nánast ekki neitt.
Gestirnir voru þó áfram vel inni í leiknum, allt þar til Ása skoraði sitt annað mark þegar stundarfjórðungur var til leiksloka. Sophie Romine reyndi þá sendingu inn fyrir vörn heimakvenna. Lítil hætta virtist á ferðum en Brookelyyn Entz missti boltann klaufalega undir sig. Ása þakkaði pent fyrir sig og kláraði færið.
Eftir þetta voru úrslit leiksins ráðin en Grindavík/Njarðvík vildi meira og steig bensínið í botn undir lokin.
Ellie Coffield átti þrumuskot í stöngina beint úr aukaspyrnu á 81. mínútu. Fimm mínútum síðar skoraði varamaðurinn Santa með skoti af stuttu færi eftir fyrirgjöf Ásu.
Annar varamaður, Emersen, skoraði svo fjórða mark Grindavíkur/Njarðvíkur með síðustu spyrnu leiksins. Hún fékk boltann vinstra megin í vítateignum frá Söntu og setti hann upp í nærhornið. Lokatölur 4-0, Grindavík/Njarðvík í vil sem hefur unnið Fram þrisvar í sumar með markatölunni 9-0.
Fram var alls ekki líklegt til að skora en á meðan staðan var bara 1-0 var möguleikinn til staðar fyrir gestina. En á 75. mínútu kom rothöggið þegar Ása skoraði öðru sinni eftir slæm varnarmistök Framara. Eftir það lögðu leikmenn Fram nánast niður vopnin og Grindavík/Njarðvík bætti tveimur mörkum við.
Ása var gríðarlega ógnandi allan leikinn, skoraði tvö mörk, sín fyrstu í efstu deild, og lagði eitt upp fyrir Söntu. Júlía klikkaði á tveimur fínum færum en hélt boltanum vel og tengdi vel við samherja sína eins og í markinu. Sophie Romine var svo í miklu stuði, mikið í boltanum, hættuleg og skapandi.
Vörn Grindavíkur/Njarðvíkur, með þær Natöshu Anasi, Emmu Philips og Hönnuh McLauglin, var með allt á hreinu sem var eins gott því markvörðurinn Stephanie Bukovec tefldi stundum á tæpasta vað í frumraun sinni með heimakonum.
Framarar voru í miklum vandræðum í varnarleiknum, sérstaklega vinstra megin, og sóknarleikurinn var afar bitlaus. Liðið hefur nú tapað þremur leikjum í röð og fengið á sig tólf mörk í þeim.
Hallgrímur Viðar Arnarson sá um flautuleik í Njarðvík í kvöld. Þrátt fyrir tuð úr stúkunni var dómgæslan í ágætu lagi í leiknum.
Það var reytingur af fólki í stúkunni en sannarlega pláss fyrir fleiri.