Ríkisstjórn Talíbana fagnar fimm árum Sigurgeir Þorkelsson skrifar 15. ágúst 2026 20:39 Karlmenn fögnuðu á götum Kabúl í dag. AP/Nava Jamshidi Ríkisstjórn Talíbana í Afganistan fagnaði því í dag að fimm ár eru liðin frá því að höfuðborg landsins, Kabúl, var hertekin. Brynvarðir bílar skreyttir fánum keyrðu um stræti og fulltrúar ríkisstjórnarinnar tjáðu sig fjálglega um árangur hennar. Stjórn Talíbana hefur frá valdtöku verið harðlega gagnrýnd af mannréttinda- og hjálparsamtökum. Þá nýtur ríkisstjórnin ekki viðurkenningar Sameinuðu þjóðanna, og raunar er Rússland eina aðildarríki Sameinuðu þjóðanna sem hefur opinberlega viðurkennt hana. Ýmis nágrannaríki hafa þó átt í formlegum samskiptum við ríkisstjórnina og hefur til að mynda verið komið upp sendiráði hennar í Peking, höfuðborg Kína. Ríkisstjórninni hefur heilt yfir reynst erfitt að halda uppi góðum samskiptum við nágranna sína. Þessa dagana andar köldu milli hennar og ríkisstjórnar Pakistan vegna meints stuðnings Talíbana við pakistanska uppreisnarmenn. Það var einmitt af svipuðum ástæðum sem Talíbönum var upprunalega komið frá völdum en Bandaríkjastjórn hafði þá grunaða um að veita al-Qaeda hryðjuverkasamtökunum og Osama Bin Laden skjól eftir árásina á Tvíburaturna New York-borgar 11. september 2001. Óstöðugleiki innanlands Sótt hefur verið að Talíbönum innanlands síðustu vikur, sérstaklega í landinu norðaustanverðu. Í Badakhshan-héraði var samskiptastjóri Talíbana myrtur í árás í lok júlí og borgarstjóri héraðshöfuðborgarinnar var myrtur í árás nú í vikunni. Lofuðu bót og betrun Talíbanar sögðust í upphafi núverandi valdatíðar sinnar ætla að gerast frjálslyndari í stjórnunarháttum en síðast þegar þeir voru við völd en það hefur ekki raungerst. UNESCO metur að tveimur og hálfri milljón stúlkna hafi verið vísað úr skólum frá valdatöku þeirra. Talíbanar settu í upphafi valdatíðar sinnar upp sparibrosin. Getty/Paula Bronstein Samkvæmt nýútgefinni tölfræði UN Women yfirgefur helmingur afganskra kvenna nú heimili sitt aðeins einu sinni til tvisvar í mánuði. Samkvæmt samtökunum meta sjö af hverjum tíu konum andlega heilsu sína slæma eða mjög slæma. Samtökin segja afgönsk stjórnvöld þau einu í heiminum sem banna stúlkum og konum að sækja sér framhaldsmenntun. Aðeins sjö prósent afganskra kvenna eru á vinnumarkaði. Flóttamannakrísan búbót Þó svo að flest hinna gömlu sendiráða í Kabúl séu nú yfirgefnar byggingar hefur aukinn vilji ríkisstjórna Evrópu til að fá afganska flóttamenn brottflutta unnið með stjórn Talibana og þeir hafa að auknu leyti nýtt sér þetta til að öðlast meiri áhrif og koma á formlegri samskiptum. Þá hefur strategísk lega landsins, milli Suður-Asíu, Austur-Asíu og Mið-Asíu, nýst Talíbönum til að mynda aukin efnahagsleg tengsl. Bókstafstrúaðir uppreisnarseggir Talíbanar voru við völd í Afganistan milli áranna 1996 og 2001 þegar þeim var steypt af stóli af innrásarliði Bandaríkjanna. Við tók tuttugu ára herseta landsins þar sem reynt var að byggja upp innviði og koma á lýðræði í landinu. Á sama tíma hélt hreyfing talíbana uppi skæruhernaði og náðu þeir að lokum tökum á landinu á einungis þremur mánuðum eftir að erlent herlið hóf að taka sig upp og yfirgefa landið. Þar náðu þeir stjórn á um helmingi héraðshöfuðborga á aðeins níu dögum í ágúst 2021 uns þeir náðu höfuðborginni sjálfri, Kabúl, á sitt vald þann 15. ágúst. Hreyfing Talíbana byggir að stóru leyti á bókstafstrú og bannar meðal annars aðrar stjórnmálahreyfingar á þeim grundvelli, auk þess að skerða stórkostlega frelsi kvenna, svo eitthvað sé nefnt. Afganistan Jafnréttismál Hryðjuverkastarfsemi Pakistan Bandaríkin Sameinuðu þjóðirnar Mannréttindi Skóla- og menntamál Mest lesið „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Innlent Ísraelskir ferðamenn með ógnandi tilburði á palestínsku kaffihúsi Innlent Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif Innlent Reynslan sýnt að neytendur séu ekki tilbúnir Viðskipti innlent Löng röð í öryggisleitina þriðja daginn í röð Innlent Sextán ára drengur stunginn til bana í busavígslu Erlent Fjöldi ökumanna á von á kæru Innlent Prófessor sakaður um ritstuld fannst látinn Erlent Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Innlent Hringvegurinn lokaður í gegnum Borgarnes annað kvöld Innlent Fleiri fréttir Fannst hann ekki geta haldið áfram Bætist í tölu látinna Sextán ára drengur stunginn til bana í busavígslu Hótar að gera Hormússundið að bandarísku yfirráðasvæði Tugir látnir eftir stóran jarðskjálfta Prófessor sakaður um ritstuld fannst látinn Önnur lestin af sporinu á innan við sólarhring Mangione játar sök: „Ég skaut herra Thompson og hann lést“ Biður hæstarétt um grænt ljós á veislusalinn „Óumflýjanlegt“ að sjúkdómar blossi aftur upp vegna aðgerða Bandaríkjanna Í basli með að finna nýjan sendiherra í Washington DC Trump skipar sjóhernum að notast aftur við gufu Gróður brennur beggja vegna Ermarsunds Sektaður fyrir að nota þokulúður til að vekja ísbjörn Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Fara fjallabaksleið til að koma nafni Trump á Kennedy-miðstöðina Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Komu í veg fyrir launmorð á Bandaríkjamanni í Varsjá Hafa áhyggjur af geðheilsu þúsunda sjóliða Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Mangione sagður ætla að játa Mannskæð sprenging í stærstu höfn Evrópu Sagður hafa setið fyrir foreldrum sínum áður en hann myrti þau Senda inn liðsauka þar sem landtökumenn sitja um heimili Palestínumanna Handtóku og ákærðu baráttukonu gegn Kú Klúx Klan Stefna Trump vegna sölu á samfélagsmiðlafærslum hans Olíuborunum á Grænlandi frestað eftir viðræður við stjórnvöld Leavitt hættir hjá Trump ICE-liðar fá rafmagnshanska Létu sprengjum rigna á rússneska flotastöð við Svartahaf Sjá meira