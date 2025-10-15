Pakistan og Afganistan tilkynntu um vopnahlé í dag eftir mannskæðustu átök þeirra í mörg ár sem hafa kostað tugi manns lífið beggja vegna landamæranna.
Samkomulagið náðist í kjölfar ákalls frá nágrannaríkjum á borð við Sádi-Arabíu og Katar. Óttuðust þau að átökin gætu ýtt enn frekar undir óstöðugleika á svæði þar sem hópar á borð við al-Kaída og samtökin sem kenna sig við íslamskt ríki reyna að ná fótfestu á ný.
Pakistan sakar Afganistan um að hýsa vopnaða hópa en Talíbanar sem eru við stjórn í landinu vísa þessu á bug. Pakistan glímir við árásir vígamanna sem hefur fjölgað frá árinu 2021 þegar Talíbanar náðu völdum í Afganistan.
AP-fréttaveitan greinir frá þessu en utanríkisráðuneyti Pakistans segir vopnahléið eiga að gilda í 48 klukkustundir. Fallist hafi verið á að gera hlé á átökum að beiðni yfirvalda í Afganistan.
Skömmu síðar sagði Zabihullah Mujahid, aðaltalsmaður Talíbanastjórnarinnar, að vopnahléið væri tilkomið að „kröfu“ Pakistana. Í færslu hans á samfélagsmiðlum var ekkert minnst á 48 klukkustunda tímaramma.
Fyrr í dag tilkynntu stjórnvöld í Pakistan að hermenn þeirra hefðu drepið tugi afganskra öryggissveita og vígamanna í bardögum í nótt.
Hjálparsamtökin Emergency NGO sem reka skurðlækningamiðstöð í Kabúl, höfuðborg Afganistan, sögðust hafa tekið við fimm látnum og fjörutíu særðum eftir sprengingar í höfuðborginni.
Dejan Panic, landsstjóri samtakanna í Afganistan, sagði að fórnarlömbin hefðu verið með „sár eftir sprengjubrot, högg og brunasár.“ Í yfirlýsingu sagði hann að tíu væru í lífshættu.
Óljóst er hvað olli sprengingunum, að sögn AP en Talíbanar staðfestu að sprenging hafi orðið í olíuflutningaskipi. Þá sögðu tveir pakistanskir fulltrúar að her þeirra hefði ráðist á felustað vígamanna.
Mujahid, talsmaður Talíbana, hafði áður sagt að yfir hundrað hafi særst í árásum pakistanskra hermanna á Spin Boldak í suðurhluta Kandaharhéraðs og yfir tólf fallið. Afganskir hermenn hafi svarað skothríðinni og drepið nokkra pakistanska hermenn, að sögn Mujahid.
Pakistan fullyrðir að það hafi varist „tilefnislausum“ árásum en neitar því að hafa beint árásum að óbreyttum borgurum. Á sama tíma greindu íbúar í pakistanska landamærabænum Chaman frá því að sprengjur hefðu fallið nálægt þorpum. Íbúar nálægt landamærunum væru að yfirgefa svæðið.
Átök hafa verið viðvarandi við landamæri Pakistans frá árinu 1979, þegar það var víglínuríki í stríði sem Bandaríkin studdu gegn Sovétríkjunum í Afganistan. Árásirnar á tvíburaturnana í New York árið 2001 gerði ástandið á svæðinu enn eldfimara.
„Eftir árásirnar þann 11. september skapaðist upplausnarástand á ættbálkasvæðum Pakistans þar sem hinir afgönsku Talíbanar, al-Kaída og aðrir hópar báðum megin við landamærin réðust á sveitir Atlandshafsbandalagsins og pakistanskar öryggissveitir,“ sagði Abdullah Khan, varnarmálasérfræðingur og framkvæmdastjóri Pakistan Institute for Conflict and Security Studies, við AP-fréttaveituna.