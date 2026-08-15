Innlent

Reynslan sýnt að neyt­endur séu ekki til­búnir

Agnar Már Másson skrifar
Guðrún Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Krónunnar.
Guðrún Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Krónunnar. Krónan

Framkvæmdastjóri Krónunnar segir margt við nýja umbúðareglugerð Evrópusambandsins ekki henta íslenskum markaði. Verslunin hafi lengi reynt að nýta svokallaðar áfyllingarlausnir en neytendur ekki tekið vel í þær. Hún vonar að lausn finnist fyrir Íslendinga ef EFTA-ríkin innleiða reglugerðina. 

Guðrún Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Krónunnar, kveðst styðja markmið nýrrar reglugerðar Evrópusambandsins um að minnka óþarfa umbúðir, auka endurnotkun og gera umbúðir endurvinnanlegar.

Engu að síður valdi margt í reglunum áhyggjum, meðal annars að frá 2030 verði takmarkanir á einnota plastumbúðum utan um forpakkaða, óunna ferska ávexti sem eru léttari en eitt og hálft kíló. Þetta telur Guðrún vera óhentugt fyrir íslenskan markað þar sem flutningstími ávaxta til Íslands sé gjarnan lengri.

Sömuleiðis eiga verslanir sem eru stærri en 400 fermetrar að leitast við að verja 10 prósentum af sölusvæði sínu í áfyllingarlausnir frá árinu 2030.

Guðrún segir að á undanförnum árum hafi Krónan reynt að fjölga slíkum lausnum í verslunum sínum, svo sem með þurrvörubar, sápubar og mjólk í áfyllingu, en það ekki skilað miklum árangri.

„Við höfum svona verið að reyna að hvetja neytendur til þess að taka þátt í þessu með okkur að koma þá með endurfyllanleg ílát, en reynsla okkar er að við erum annaðhvort bara ekki nógu stór markaður eða þá að íslenskir neytendur eru ekki tilbúnir eða hafa ekki nægilega mikinn áhuga á svona lausnum,“ segir Guðrún.

Einnig frá 2030 er gert ráð fyrir að að minnsta kosti 10% tiltekinna drykkjarvara verði boðin í fjölnota umbúðum, sem síðan verði skilað aftur í verslun. Hún vonast til þess að einhverjar undanþágur fáist fyrir Ísland en EFTA ríkin ræða enn sín á milli um hvort þessi reglugerð verði innleidd eða ekki.

„Og þetta er auðvitað gríðarlega mikil breyting á hlutverki verslunar og maður hugsar á Íslandi að það sé mjög hátt endurvinnsluhlutfall hjá okkur og þarna vill maður hugsa þetta þannig að við eigum ekki bara að uppfylla reglur til að uppfylla reglur heldur eigum við að hugsa um markmiðið og sjá hvaða leið er best fyrir okkur á þeirri leið, að því markmiði, og gengur vel í dag með endurvinnslu,“ segir Guðrún.

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