Reynslan sýnt að neytendur séu ekki tilbúnir Agnar Már Másson skrifar 15. ágúst 2026 15:32 Guðrún Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Krónunnar. Krónan Framkvæmdastjóri Krónunnar segir margt við nýja umbúðareglugerð Evrópusambandsins ekki henta íslenskum markaði. Verslunin hafi lengi reynt að nýta svokallaðar áfyllingarlausnir en neytendur ekki tekið vel í þær. Hún vonar að lausn finnist fyrir Íslendinga ef EFTA-ríkin innleiða reglugerðina. Guðrún Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Krónunnar, kveðst styðja markmið nýrrar reglugerðar Evrópusambandsins um að minnka óþarfa umbúðir, auka endurnotkun og gera umbúðir endurvinnanlegar. Engu að síður valdi margt í reglunum áhyggjum, meðal annars að frá 2030 verði takmarkanir á einnota plastumbúðum utan um forpakkaða, óunna ferska ávexti sem eru léttari en eitt og hálft kíló. Þetta telur Guðrún vera óhentugt fyrir íslenskan markað þar sem flutningstími ávaxta til Íslands sé gjarnan lengri. Sömuleiðis eiga verslanir sem eru stærri en 400 fermetrar að leitast við að verja 10 prósentum af sölusvæði sínu í áfyllingarlausnir frá árinu 2030. Guðrún segir að á undanförnum árum hafi Krónan reynt að fjölga slíkum lausnum í verslunum sínum, svo sem með þurrvörubar, sápubar og mjólk í áfyllingu, en það ekki skilað miklum árangri. „Við höfum svona verið að reyna að hvetja neytendur til þess að taka þátt í þessu með okkur að koma þá með endurfyllanleg ílát, en reynsla okkar er að við erum annaðhvort bara ekki nógu stór markaður eða þá að íslenskir neytendur eru ekki tilbúnir eða hafa ekki nægilega mikinn áhuga á svona lausnum,“ segir Guðrún. Einnig frá 2030 er gert ráð fyrir að að minnsta kosti 10% tiltekinna drykkjarvara verði boðin í fjölnota umbúðum, sem síðan verði skilað aftur í verslun. Hún vonast til þess að einhverjar undanþágur fáist fyrir Ísland en EFTA ríkin ræða enn sín á milli um hvort þessi reglugerð verði innleidd eða ekki. „Og þetta er auðvitað gríðarlega mikil breyting á hlutverki verslunar og maður hugsar á Íslandi að það sé mjög hátt endurvinnsluhlutfall hjá okkur og þarna vill maður hugsa þetta þannig að við eigum ekki bara að uppfylla reglur til að uppfylla reglur heldur eigum við að hugsa um markmiðið og sjá hvaða leið er best fyrir okkur á þeirri leið, að því markmiði, og gengur vel í dag með endurvinnslu,“ segir Guðrún. Matvöruverslun Neytendur Evrópusambandið Matvælaframleiðsla Verslun Mest lesið „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Innlent Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif Innlent Löng röð í öryggisleitina þriðja daginn í röð Innlent Sextán ára drengur stunginn til bana í busavígslu Erlent Prófessor sakaður um ritstuld fannst látinn Erlent Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Innlent Hringvegurinn lokaður í gegnum Borgarnes annað kvöld Innlent Hótar að gera Hormússundið að bandarísku yfirráðasvæði Erlent Reynslan sýnt að neytendur séu ekki tilbúnir Innlent Fannst hann ekki geta haldið áfram Erlent Fleiri fréttir Miðflokksmenn helmingi líklegri til að segja já en Sjálfstæðismenn Reynslan sýnt að neytendur séu ekki tilbúnir Ósátt með fyrirhugaða sameiningu lögregluembætta Grindvískir krakkar sneru aftur á völlinn Lögnin komin á land en verður látin kyrr liggja „Önnur ríki með sérþarfir hafa miklu meira vægi í þeirri umræðu“ Bananastappa og hlaupbangsar á matseðlinum í tilraun tvö Velti allt á því hverjir mæti á kjörstað Allt hnífjafnt í nýjum þjóðarpúlsi og reynt aftur við Lagarfljót Hringvegurinn lokaður í gegnum Borgarnes annað kvöld Löng röð í öryggisleitina þriðja daginn í röð „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Leituðu manns sem átti að vera vopnaður rafbyssu Gerir aðra atlögu að Lagarfljóti um helgina „Klukkan tifar“ Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif „Við hefðum viljað samráð frekar en samtal“ Bændur í baráttuhug á leið í herferð um landið Flaggskip kólumbíska sjóhersins býður almenningi um borð Enginn marktækur munur á jáurum og neiurum ESB-barátta, hiti meðal kennara og vændisskilti í Suðursveit Forsetahjónin halda til Eistlands Ökumaður á sjúkrahús eftir slys á Fljótsheiði Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Auglýsingar FM95BLÖ kostuðu Sýn tvær milljónir Bændur segja nei Ólafur Þór má rannsaka hlut Jóns Óttars í Samherjamálinu Skipar Eirík og Hildi sem landsréttardómara Landrisi í Öskju er lokið Nú má heita Hugríkur Húrinn og Aelía Rúa Sjá meira