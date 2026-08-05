Diljá með tvennu í öruggum Evrópusigri Ágúst Orri Arnarson skrifar 5. ágúst 2026 09:59 Diljá er búin að reima á sig markaskóna eftir sumarfrí. brann kvinner Diljá Ýr Zomers skoraði tvö mörk fyrir Brann í öruggum 5-0 sigri gegn Mitrovica í undankeppni Meistaradeildar kvenna. Mitrovica er meistaralið síðasta tímabils í Kósovó en mátti sín lítils gegn Noregsmeisturunum í dag. Brann leiddi með fjórum mörkum í hálfleik og bætti svo einu marki við í seinni hálfleik. Diljá skoraði fyrsta mark leiksins á 7. mínútu og setti svo fjórða mark liðsins á 35. mínútu. Amalie Eikeland og Anna Aahjem skoruðu þess á milli. Diljá var svo nýfarin af velli þegar Heidi Halbmayr skoraði fimmta markið á 74. mínútu. View this post on Instagram Brann mun mæta annað hvort Ferencvaros eða PAOK í úrslitaleik um sæti í næstu umferð undankeppni Meistaradeildarinnar. Með sigrinum í dag er Brann búið að tryggja sér að minnsta kosti sæti í undankeppni Evrópubikarsins. Riðillinn er spilaður á Keruleti leikvanginum í Búdapest í Ungverjalandi, heimavelli Ferencvaros. Norski boltinn Meistaradeild Evrópu í fótbolta kvenna Mest lesið Skoða hvort keppendur séu að stækka brjóstin með púðum Sport Infantino boðar neyðarfund Fótbolti United ekki lengi þjálfaralaust Enski boltinn Fór á fyllerí og missti fyrirliðastöðuna Sport „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“ Íslenski boltinn „Þetta er búið, við erum góðir“ Enski boltinn Æfir blindandi og skýtur á eigandann Sport Mudryk fær séns til að sanna sig á ný Enski boltinn Spenntur að mæta KR í fyrsta sinn Íslenski boltinn Sakar Infantino um fjárkúgun Fótbolti Fleiri fréttir Diljá með tvennu í öruggum Evrópusigri Umdeildasti maður sumarsins orðaður við Tottenham FH fær danskan framherja Spenntur að mæta KR í fyrsta sinn Liverpool vill að minnsta kosti tvo leikmenn PSG United ekki lengi þjálfaralaust „Okkar lang slakasti hálfleikur síðan ég tók við“ Mudryk fær séns til að sanna sig á ný „Það er erfitt að eiga við okkur“ Infantino boðar neyðarfund Trabzonspor í formlegum viðræðum við Salah „Þetta er búið, við erum góðir“ Dýrust í sögu ensku deildarinnar Sakar Infantino um fjárkúgun Þór - Breiðablik 1-0 | Spyrntu sér frá botninum með sætum sigri Sjáðu Blika klúðra fjórum vítum Þúsundir syrgðu Baresi „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“ Stefán Teitur er nýr fyrirliði Hannover Arsenal nálgast kaup á Guimaraes HM hetjan fékk magnaðar móttökur hjá nýju liði Paredes hleypti öllu aftur í bál og brand Uppgjörið: Breiðablik - Aktobe 1-3| Klúðruðu öllum fjórum vítaspyrnunum Wenger tjáir sig loks: Segist ekkert hafa vitað af áætlunum Infantinos Kristall sá til þess að viðtalið fór aldrei í loftið FIFA segir ekkert til í fréttum af neyðarsímtölum Infantinos til Trumps Metfjöldi nýrra þjálfara Viðurkennir að VAR hafi misst af því þegar leikmaður Brann sýndi puttann Gunnar Vatnhamar sagður á förum frá Víkingi Sjáðu alla dramatíkina á Hlíðarenda Sjá meira