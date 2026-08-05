Fótbolti

Diljá með tvennu í öruggum Evrópusigri

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Diljá er búin að reima á sig markaskóna eftir sumarfrí.
Diljá er búin að reima á sig markaskóna eftir sumarfrí. brann kvinner

Diljá Ýr Zomers skoraði tvö mörk fyrir Brann í öruggum 5-0 sigri gegn Mitrovica í undankeppni Meistaradeildar kvenna.

Mitrovica er meistaralið síðasta tímabils í Kósovó en mátti sín lítils gegn Noregsmeisturunum í dag. Brann leiddi með fjórum mörkum í hálfleik og bætti svo einu marki við í seinni hálfleik.

Diljá skoraði fyrsta mark leiksins á 7. mínútu og setti svo fjórða mark liðsins á 35. mínútu. Amalie Eikeland og Anna Aahjem skoruðu þess á milli. Diljá var svo nýfarin af velli þegar Heidi Halbmayr skoraði fimmta markið á 74. mínútu.

Brann mun mæta annað hvort Ferencvaros eða PAOK í úrslitaleik um sæti í næstu umferð undankeppni Meistaradeildarinnar. Með sigrinum í dag er Brann búið að tryggja sér að minnsta kosti sæti í undankeppni Evrópubikarsins.

Riðillinn er spilaður á Keruleti leikvanginum í Búdapest í Ungverjalandi, heimavelli Ferencvaros.

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