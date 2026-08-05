Lukaku lætur ekki sjá sig

Romelu Lukaku hefur ákveðið að mæta ekki í æfingabúðir Napoli fyrir komandi tímabil. Belgíski framherjinn er samningsbundinn félaginu eitt ár til viðbótar en reynir að losna og er líklega á leið til Bandaríkjanna.
Lukaku hefur helst verið orðaður við lið Atlanta United í MLS deildinni en ekkert er frágengið.
Meðan leitað er að lausn á hans málum mun Lukaku ekki mæta á æfingar Napoli og ljóst er að hann á sér enga framtíð hjá félaginu. Sérstaklega eftir kaup Napoli á Rasmus Hojlund.
Hinn víðförli Lukaku kom til Napoli árið 2024 frá Chelsea. Hann stóð sig vel á fyrsta tímabilinu og varð Ítalíumeistari en glímdi við mikil meiðsli á síðasta tímabili og spilaði aðeins sjö leiki.
Þetta er í annað sinn á árinu sem Lukaku skrópar á æfingar Napoli. Í vor ákvað hann að mæta ekki á æfingar heldur sinna endurhæfingu í heimalandi sínu, Belgíu, til að koma sér í stand fyrir HM.
Lukaku er heill heilsu núna en Napoli vill losa hann frá félaginu, þá aðallega til að þurfa ekki að borga honum 11 milljónir evra í laun næsta árið. Umboðsmaður Lukaku hefur sagt við La Gazzetta dello Sport að það komi ekki til greina að dreifa greiðslunum.