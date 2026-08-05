Fótbolti

Hlín vann systraslaginn

Valur Páll Eiríksson skrifar
Hlín hafði betur gegn systur sinni Örnu og félögum hennar í Valerenga.
Hlín hafði betur gegn systur sinni Örnu og félögum hennar í Valerenga. Mynd/Malmö

Systraslagur fór fram í Meistaradeild kvenna í fótbolta í hádeginu. Hlín Eiríksdóttir hafði betur gegn systur sinni Örnu er Malmö vann Vålerenga.

Liðin tvö drógust saman í deildarhluta í annarri umferð í forkeppni Meistaradeildar Evrópu. Undanúrslitin eru leikin í dag en aðeins eitt lið af fjórum innan hvers riðils kemst áfram. Breiðablik féll til að mynda úr leik í keppninni með tapi í Kasakstan í gær.

Hlín Eiríksdóttir var í byrjunarliði Malmö og systir hennar Arna Eiríksdóttir í byrjunarliði Vålerenga, líkt og Fanney Inga Birkisdóttir, sem var í marki norska liðsins.

Arna þurfti að lúta í lægra haldi í dag.Getty/Molly Darlington

Það fór svo að þær sænsku höfðu betur gegn norskum er Hlín vann systraslaginn. Alvali Lindström skoraði eina mark leiksins eftir rúman hálftíma í 1-0 sigri Malmö.

Leikurinn fór fram í Frankfurt en í kvöld kemur í ljós hvort Frankfurt eða Omonia frá Kýpur mæti Malmö í hreinum úrslitaleik um sæti í næstu umferð undankeppninnar.

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