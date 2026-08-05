Hlín vann systraslaginn Valur Páll Eiríksson skrifar 5. ágúst 2026 13:03 Hlín hafði betur gegn systur sinni Örnu og félögum hennar í Valerenga. Mynd/Malmö Systraslagur fór fram í Meistaradeild kvenna í fótbolta í hádeginu. Hlín Eiríksdóttir hafði betur gegn systur sinni Örnu er Malmö vann Vålerenga. Liðin tvö drógust saman í deildarhluta í annarri umferð í forkeppni Meistaradeildar Evrópu. Undanúrslitin eru leikin í dag en aðeins eitt lið af fjórum innan hvers riðils kemst áfram. Breiðablik féll til að mynda úr leik í keppninni með tapi í Kasakstan í gær. Hlín Eiríksdóttir var í byrjunarliði Malmö og systir hennar Arna Eiríksdóttir í byrjunarliði Vålerenga, líkt og Fanney Inga Birkisdóttir, sem var í marki norska liðsins. Arna þurfti að lúta í lægra haldi í dag.Getty/Molly Darlington Það fór svo að þær sænsku höfðu betur gegn norskum er Hlín vann systraslaginn. Alvali Lindström skoraði eina mark leiksins eftir rúman hálftíma í 1-0 sigri Malmö. Leikurinn fór fram í Frankfurt en í kvöld kemur í ljós hvort Frankfurt eða Omonia frá Kýpur mæti Malmö í hreinum úrslitaleik um sæti í næstu umferð undankeppninnar. Meistaradeild Evrópu í fótbolta kvenna Sænski boltinn Norski boltinn Mest lesið Skoða hvort keppendur séu að stækka brjóstin með púðum Sport Infantino boðar neyðarfund Fótbolti United ekki lengi þjálfaralaust Enski boltinn Fór á fyllerí og missti fyrirliðastöðuna Sport Æfir blindandi og skýtur á eigandann Sport Seldur fyrir metverð og mætir ekki Val Fótbolti Salah mættur til Tyrklands Fótbolti „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“ Íslenski boltinn Umdeildasti maður sumarsins orðaður við Tottenham Enski boltinn Fór grátandi af velli Sport Fleiri fréttir Figo hraunar yfir Infantino Hlín vann systraslaginn Real nálgast samkomulag um Diomandé Salah mættur til Tyrklands Seldur fyrir metverð og mætir ekki Val Sjáðu markið sem lyfti Þór af botninum Diljá með tvennu í öruggum Evrópusigri Umdeildasti maður sumarsins orðaður við Tottenham FH fær danskan framherja Spenntur að mæta KR í fyrsta sinn Liverpool vill að minnsta kosti tvo leikmenn PSG United ekki lengi þjálfaralaust „Okkar lang slakasti hálfleikur síðan ég tók við“ Mudryk fær séns til að sanna sig á ný „Það er erfitt að eiga við okkur“ Infantino boðar neyðarfund Trabzonspor í formlegum viðræðum við Salah „Þetta er búið, við erum góðir“ Dýrust í sögu ensku deildarinnar Sakar Infantino um fjárkúgun Þór - Breiðablik 1-0 | Spyrntu sér frá botninum með sætum sigri Sjáðu Blika klúðra fjórum vítum Þúsundir syrgðu Baresi „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“ Stefán Teitur er nýr fyrirliði Hannover Arsenal nálgast kaup á Guimaraes HM hetjan fékk magnaðar móttökur hjá nýju liði Paredes hleypti öllu aftur í bál og brand Uppgjörið: Breiðablik - Aktobe 1-3| Klúðruðu öllum fjórum vítaspyrnunum Wenger tjáir sig loks: Segist ekkert hafa vitað af áætlunum Infantinos Sjá meira