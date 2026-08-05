Fótbolti

Real nálgast sam­komu­lag um Diomandé

Valur Páll Eiríksson skrifar
Það virðist tímaspursmál hvenær Diomande fari til Real Madrid.
Það virðist tímaspursmál hvenær Diomande fari til Real Madrid. Jan Woitas/picture alliance via Getty Images

Real Madrid er nálægt því að ná samkomulagi við RB Leipzig um kaup á Yan Diomandé eftir samningaviðræður sem hafa staðið yfir stóran hluta sumars.

Hinn 19 ára gamli Diomandé kom í æfingabúðir Leipzig sem fram fara í Austurríki í vikunni eftir að hafa áður setið eftir heima þegar liðsfélagar hans fluttu sig þangað yfir á laugardaginn var.

Enn á eftir að fínpússa smáatriði í samningnum áður en landsliðsmaðurinn frá Fílabeinsströndinni fær leyfi til að ferðast til Madrídar til að gangast undir læknisskoðun.

Greint var frá því í síðasta mánuði að Diomandé vonaðist eftir skiptum til Real í kjölfar þess að Paris Saint-Germain dró sig út úr viðræðum við Leipzig vegna hárra krafa um kaupfé.

Tilboði spænska liðsins var hafnað þá en samkvæmt The Athletic hefur Real lagt fram tilboð upp á um 120 milljónir evra sem er nærri verðmiða Leipzig.

Viðburðarríkur félagsskiptagluggi

Í sumar hefur Real Madrid þegar gengið frá kaupum á Bernardo Silva, frá Manchester City, Ibrahima Konaté, frá Liverpool, Denzel Dumfries, frá Inter Milan, Marc Cucurella, frá Chelsea, og Carlos Espí, frá Levante.

Madrídingar vinna einnig að því að fá miðjumanninn Rodri, besta leikmann heimsmeistaramótsins, frá Manchester City.

Dani Ceballos, Dani Carvajal og David Alaba yfirgáfu allir Real í sumar eftir að samningar þeirra runnu út. Gonzalo García og César Palacios voru seldir til Fulham og Fran García til Real Betis.

José Mourinho tók við þjálfun Real Madrid í sumar eftir að hafa áður stýrt liðinu milli 2010 og 2013.

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