Real nálgast samkomulag um Diomandé Valur Páll Eiríksson skrifar 5. ágúst 2026 12:32 Það virðist tímaspursmál hvenær Diomande fari til Real Madrid. Jan Woitas/picture alliance via Getty Images Real Madrid er nálægt því að ná samkomulagi við RB Leipzig um kaup á Yan Diomandé eftir samningaviðræður sem hafa staðið yfir stóran hluta sumars. Hinn 19 ára gamli Diomandé kom í æfingabúðir Leipzig sem fram fara í Austurríki í vikunni eftir að hafa áður setið eftir heima þegar liðsfélagar hans fluttu sig þangað yfir á laugardaginn var. Enn á eftir að fínpússa smáatriði í samningnum áður en landsliðsmaðurinn frá Fílabeinsströndinni fær leyfi til að ferðast til Madrídar til að gangast undir læknisskoðun. Greint var frá því í síðasta mánuði að Diomandé vonaðist eftir skiptum til Real í kjölfar þess að Paris Saint-Germain dró sig út úr viðræðum við Leipzig vegna hárra krafa um kaupfé. Tilboði spænska liðsins var hafnað þá en samkvæmt The Athletic hefur Real lagt fram tilboð upp á um 120 milljónir evra sem er nærri verðmiða Leipzig. Viðburðarríkur félagsskiptagluggi Í sumar hefur Real Madrid þegar gengið frá kaupum á Bernardo Silva, frá Manchester City, Ibrahima Konaté, frá Liverpool, Denzel Dumfries, frá Inter Milan, Marc Cucurella, frá Chelsea, og Carlos Espí, frá Levante. Madrídingar vinna einnig að því að fá miðjumanninn Rodri, besta leikmann heimsmeistaramótsins, frá Manchester City. Dani Ceballos, Dani Carvajal og David Alaba yfirgáfu allir Real í sumar eftir að samningar þeirra runnu út. Gonzalo García og César Palacios voru seldir til Fulham og Fran García til Real Betis. José Mourinho tók við þjálfun Real Madrid í sumar eftir að hafa áður stýrt liðinu milli 2010 og 2013. Spænski boltinn Þýski boltinn Real Madrid CF Mest lesið Skoða hvort keppendur séu að stækka brjóstin með púðum Sport Infantino boðar neyðarfund Fótbolti United ekki lengi þjálfaralaust Enski boltinn Fór á fyllerí og missti fyrirliðastöðuna Sport Æfir blindandi og skýtur á eigandann Sport Seldur fyrir metverð og mætir ekki Val Fótbolti Salah mættur til Tyrklands Fótbolti „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“ Íslenski boltinn Umdeildasti maður sumarsins orðaður við Tottenham Enski boltinn Fór grátandi af velli Sport Fleiri fréttir Figo hraunar yfir Infantino Hlín vann systraslaginn Real nálgast samkomulag um Diomandé Salah mættur til Tyrklands Seldur fyrir metverð og mætir ekki Val Sjáðu markið sem lyfti Þór af botninum Diljá með tvennu í öruggum Evrópusigri Umdeildasti maður sumarsins orðaður við Tottenham FH fær danskan framherja Spenntur að mæta KR í fyrsta sinn Liverpool vill að minnsta kosti tvo leikmenn PSG United ekki lengi þjálfaralaust „Okkar lang slakasti hálfleikur síðan ég tók við“ Mudryk fær séns til að sanna sig á ný „Það er erfitt að eiga við okkur“ Infantino boðar neyðarfund Trabzonspor í formlegum viðræðum við Salah „Þetta er búið, við erum góðir“ Dýrust í sögu ensku deildarinnar Sakar Infantino um fjárkúgun Þór - Breiðablik 1-0 | Spyrntu sér frá botninum með sætum sigri Sjáðu Blika klúðra fjórum vítum Þúsundir syrgðu Baresi „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“ Stefán Teitur er nýr fyrirliði Hannover Arsenal nálgast kaup á Guimaraes HM hetjan fékk magnaðar móttökur hjá nýju liði Paredes hleypti öllu aftur í bál og brand Uppgjörið: Breiðablik - Aktobe 1-3| Klúðruðu öllum fjórum vítaspyrnunum Wenger tjáir sig loks: Segist ekkert hafa vitað af áætlunum Infantinos Sjá meira