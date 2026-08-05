Gætu verið fluttir á brott um borð í Bandero

Öllum áhafnarmeðlimum Bandero hefur verið birt ákvörðun um brottvísun og endurkomubann. Þeir eru nú frjálsir ferða sinna innan höfuðborgarsvæðisins en ríkislögreglustjóri vinnur að framkvæmd brottvísunar. Ekki er loku fyrir það skotið að skipverjarnir sigli einfaldlega á brott með Bandero.
Skipverjum Bandero er nú frjálst að yfirgefa skipið sem hefur verið í Sundahöfn frá því á föstudag en sæta tilkynningarskyldu til lögreglu.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þar segir að heimferða- og fylgdardeild ríkislögreglustjóra muni sjá um framkvæmd brottvísunarinnar en ekki kemur fram hvað verði um skipið Bandero.
Hægt er að kæra ákvarðanir um brottvísun til kærunefndar útlendingamála en kæra frestar ekki framkvæmd eftir því sem fram kemur í tilkynningu Útlendingastofnunar.
Í skriflegu svari frá embætti ríkislögreglustjóra segir að heimferða- og fylgdardeild barst verkbeiðni fyrir brottvísun hópsins í morgun. Framkvæmd hennar og næstu skref séu nú í skoðun. Ekki verði veittar nánari upplýsingar að svo stöddu.
Fyrir þá skipverja sem eru ríkisborgarar utan EES felur ákvörðunin í sér endurkomubann á allt Schengen-svæðið en fyrir EES-borgara takmarkast endurkomubannið við Ísland. Endurkomubann er að lágmarki tvö ár og hefst gildistími þess við brottför.
Mögulega verði skipverjarnir fluttir frá landi með flugvél en aðstoðarlögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu sagði það ekki útilokað í gær að skipverjum verði fylgt út fyrir lögsögu Íslands um borð Bandero.
Þórhildur Elín Elínardóttir, samskiptastjóri Samgöngustofu, staðfestir í samtali við fréttastofu að skipið sé enn kyrrsett eftir hafnarríkiseftirlit á föstudaginn.
„Það voru ákveðnir annmarkar sem komu fram í eftirlitinu, meðal annars reyndist ekki unnt að framvísa því sem að heitir alþjóðlegt mælibréf og svo nokkur önnur atriði.“
Mælibréf er lögbundið gagn sem varðar nauðsynleg siglingargögn og skyldubundnar skráningar. Hún segir því ekki loku fyrir það skotið að skipverjar yfirgefi landið með Bandero.
„Þegar útgerð skipsins hefur framvísað þeim gögnum sem skylt er að hafa um borð og sýnt fram á að. Skyldur þess séu uppfylltar að þá verður kyrrsetningunni aflétt. Hafnarríkiseftirlitið myndi gera nýja skoðun á skipinu.“