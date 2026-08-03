Viktor Bjarki Daðason hefur framlengt samning sinn við FC København. Nýr samningur mun gilda í fimm ár.
Íslenski framherjinn gekk til liðs við FC København árið 2024, þá aðeins sextán ára gamall. Hann ólst upp hjá Fram á Íslandi en svo virðist sem honum líði vel í Danmörku fyrst hann framlengdi samninginn sinn.
Viktor Bjarki vakti mikla athygli hjá yngri liðum FCK og spilaði sinn fyrsta leik fyrir aðalliðið aðeins sautján ára gamall. Hann hefur átt nokkur mikilvæg mörk og varð þriðji yngsti markaskorari í sögu Meistaradeildar Evrópu þegar hann skoraði gegn Borussia Dortmund.
Hann skoraði einnig mikilvæg mörk gegn Barcelona í Meistaradeildinni auk þess að hafa verið yngsti byrjunarliðsmaður sögunnar í úrslitaleik danska bikarsins.
Viktor Bjarki er ánægður hjá félaginu og er stoltur af því að hafa fengið lengri samning.
„Félagið hefur gefið mér greiða sýn á framfarir mínar og nú munum við setja ný markmið saman. Ég get ekki ímyndað mér betri stað til að vaxa og verða betri og ég elska að vera hérna. Þjálfarar, starfsmenn og liðsfélagar hjálpa mér að verða betri á hverjum degi.“
Þjálfari Viktors hjá FCK, Bo Svensson, er einnig himinlifandi með að Viktor Bjarki hafi skrifað undir nýjan samning.
„Viktor Bjarki er með sérstaka hæfileika á vellinum sem gerir hann að spennandi leikmanni til að vinna með. Hann er hávaxinn og með góða líkamlega eiginleika sem gefur góða nærveru í teignum. Á sama tíma er hann með frábæra tækni og er með nef fyrir mörkum.“