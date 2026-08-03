Mauricio Pochettino hefur framlengt samning sinn við bandaríska landsliðið í fótbolta til ársins 2030. Samningur hans gildir því fram yfir næsta heimsmeistaramót.
Árið 2024 tók Mauricio Pochettino við sem þjálfari bandaríska landsliðsins í fótbolta. Fyrir það hefur hann þjálfað stórlið á borð við Tottenham og Chelsea á Englandi.
Bandaríska landsliðinu gekk vel á heimavelli heimsmeistaramótsins í fótbolta nú í sumar en liðið datt úr leik gegn Belgíu í 16-liða úrslitum. Bandaríkin enduðu efst í sínum riðli og vann Bosníu og Hersegóvínu í 32-liða úrslitum.
Með framlengingu á samningi Pochettino fá hann og þjálfarateymið hans aukna stjórn á stefnu landsins í knattspyrnumálum. Teymið fær að setja sinn svip á yngri landslið og hvað er gert til að reyna að skapa stjörnur framtíðarinnar.
Pochettino er bjartsýnn og sér mikla möguleika í Bandaríkjunum.
„Eftir að hafa verið hér í tvö ár sé ég tækifæri til þess að gera karlalandsliðið í fótbolta enn sterkara. Við erum spenntir fyrir því að geta skilað visku og reynslu okkar til fleiri aðila innan Bandaríkjanna.“
Bandaríska knattspyrnusambandið er ánægt með þá nýju menningu innan landsliðsins sem hefur komið með Pochettino. Stjórnin horfir björtum augum á framtíðina og eru fjárfestingar innan fótboltans að skila sér.