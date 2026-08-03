Sigurður Ragnar Eyjólfsson, þjálfari NSÍ Runavíkur, missti toppsæti færeysku úrvalsdeildarinnar í fótbolta eftir tap gegn HB Tórshavn. Það er hörð barátta milli Runavíkur og Klaksvíkur um toppsæti deildarinnar.
NSÍ Runavík fór í heimsókn til Þórshafnar þar sem liðið mætti HB Tórshavn í sautjándu umferð færeysku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Runavík byrjaði vel en átti eftir að lenda í vandræðum seinna í leiknum.
Alex Freyr Elísson var ekki í byrjunarliði Runavíkur í dag en hann kom á völlinn í fyrri hálfleik. Mikil spenna var í hálfleik en hvorugt liðið náði að skora.
Í byrjun seinni hálfleiks náði Runavík forystunni með marki frá Pólverjanum Michal Przybylski. Runavík náði þó ekki að halda forystunni því HB Tórshavn jafnaði metin á 67. mínútu með marki frá Ára Jónssyni. Rúmum tíu mínútum síðar skoraði Heini Fossdalsá Sörensen annað mark Tórhavnar og liðið komið með forystuna.
Lærisveinar Sigga Ragga hjá Runavík reyndu hvað þeir gátu að jafna metin en það hafðist ekki. Í uppbótartíma náði Tórshavn að klára leikinn endanlega með marki frá Moses Ebiye. Það reyndist lokaspyrna leiksins og vann HB Tórshavn öruggan 3-1 sigur.
Eftir tapið missti Runavík toppsæti deildarinnar en liðið er með jafnmörg stig og Klaksvík í efsta sæti. Klaksvík er þó með mun betri markatölu og því ljóst að spennan í deildinni er mikil.