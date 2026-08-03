Tottenham er sagt hafa áhuga á framherja Liverpool, Cody Gakpo. Hann á fjögur ár eftir af samningi Liverpool og verður því erfitt að fá hann.
Roberto De Zerbi, þjálfari Tottenham, er búinn að styrkja liðið í sumar en hann er sagður vilja fá allavega einn vængmann í viðbót. Þar kemur Cody Gakpo til greina en ekki er víst að Liverpool vilji láta hann frá sér. Fjögur ár eru eftir af samningi hans við Liverpool og því vill félagið eflaust háa fjárhæð fyrir hann.
Það er þó möguleiki að Liverpool láti Gakpo fara ef félagið kaupir annan vængmann í staðinn. Búist er við að Liverpool geri tilboð í Bradley Barcola, vængmann PSG, en hann fæst ekki ódýrt. PSG hefur verðmetið leikmanninn á 145 milljónir punda og myndi því félagið líklegast þurfa að selja Gakpo til að fjármagna kaupin.
Gakpo hefur einnig spilað einhverja leiki sem fremsti sóknarmaður og því er hann fjölbreyttari leikmaður heldur en Barcola. Tottenham hefur þó augastað á fleiri leikmönnum og virðist félagið einnig hafa áhuga á Savinho, vængmanni Manchester City.