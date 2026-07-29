„Ég stend við orð mín,“ sagði spænski knattspyrnumaðurinn Marc Cucurella og sýndi nýjasta húðflúrið sitt.
Cucurella stóð nefnilega við loforðið sem hann gaf fyrir heimsmeistaramótið sem var að fá sér húðflúr af Luis de la Fuente, þjálfara Spánar. Cucurella var fastamaður í vinstri bakvarðarstöðunni hjá De la Fuente.
Hann sagði að hann myndi fá sér húðflúrið ef Spánn yrði heimsmeistari og eftir að hafa lyft heimsbikarnum lítur út fyrir að hann sé reiðubúinn að standa við orð sín.
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Cucurella var myndaður, eins og sjá má hér fyrir neðan, þar sem hann fékk sér húðflúr af andliti Luis de la Fuente, landsliðsþjálfara Spánar, aftan á olnboga sinn.
Cucurella átti frábært heimsmeistaramót en skömmu fyrir mótið var það opinberað að Chelsea hefði selt hann til spænska stórliðsins Real Madrid.
Cucurella frumsýnir því nýja húðflúrið sitt ekki í enska boltanum heldur í þeim spænska. Hann mun þar leika í fyrsta sinn með liði í heimalandi sínu síðan hann yfirgaf Getafe 2021 og samdi við Brighton. Hann hafði því spilað í ensku úrvalsdeildinni í fimm ár.
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