Seyfried syrgir Finn sinn Magnús Jochum Pálsson skrifar 27. júlí 2026 12:44 Amanda Seyfried sló í gegn í frumraun sinni á stóra skjánum, Mean Girls, árið 2004 og hefur átt farsælan feril síðan. EPA Bandaríska leikkonan Amanda Seyfried syrgir náinn fjölskyldumeðlim eftir að hundurinn Finn, sem hafði fylgt henni síðustu sextán árin, drapst um helgina. Leikkonan greindi frá fregnunum í Instagram-færslu á laugardag þar sem hún birti mynd af sér að knúsa hundinn og skrifaði við hana: „Þessi varir að eilífu.“ Seyfried ættleiddi Finn, sem var blanda af áströlskum fjárhundi og Border collie, þegar hún var að vinna að dramaþáttunum Big Love (2006-11) snemma á ferlinum. Seyfried birti þessa mynd af henni og Finni. „Um leið og hann var minn, svona 24 tímum eftir að ég fékk hann, uppgötvaði ég að það var eitthvað í mér sem þarfnaðist hans. Hann breytti lífi mínu algjörlega og hjálpaði mér að uppgötva einveru og sjálfstæði,“ sagði Seyfried um hundinn í viðtali við People árið 2019. Seyfried fangaði sextán ára afmæli hundsins með börnum sínum og eiginmanni í september á síðasta ári. „Elsku drengurinn minn hefur verið með mér í sextán ljúf ár og meira til. Finn hefur fært mér alla þá ást, hlýju og nærveru sem stúlka gæti látið sig dreyma um,“ skrifaði Seyfried við færslu um afmælið. „Ég veit ekki hvernig þrítugsaldurinn hefði litið út hjá mér án Finns. Ég veit það hreinlega ekki,“ sagði Seyfried um hundinn í viðtali fyrir tveimur árum. „Ég held ég hafi haldið mig fjarri vandræðum því þessi gaur beið mín heima,“ sagði hún jafnframt. Fjöldskyldan með Finni á góðri stundu. Bíó og sjónvarp Hollywood Bandaríkin Hundar Tengdar fréttir Hefur grátið óteljandi tárum yfir missinum Meghan Markle, hertogaynjan af Sussex og Hollywood stjarna, opnaði sig upp á gátt á Instagram í gær með einlægri færslu sem einkenndist af mikilli sorg. 8. janúar 2025 16:01 Sunneva syrgir Bellu: „Ég mun alltaf sakna þín“ Sunneva Einarsdóttir, raunveruleikastjarna og áhrifavaldur, syrgir hundinn Bellu. Frá þessu greinir Sunneva í hjartnæmri færslu á Instagram-reikningi sínum. 9. september 2025 17:31 Mest lesið Fundu hvor aðra á ný eftir erfiða reynslu Lífið Stjörnulífið: „Heppnasta stelpa allra tíma“ Lífið „Maður getur ekki falið sig á sama hátt þegar allt hárið er farið“ Lífið Elegans í hæstu hæðum í fimmtugsafmæli ársins Lífið Gosling verður Skrattakollur Bíó og sjónvarp Einar Örn og Birna selja einbýlishúsið Lífið Optical Studio með vinsælan Pop Up markað með allt að 70% afslætti Lífið samstarf Emma Roberts gengin í það heilaga Lífið Ekki ofpeppast í áfenginu, plastpoka á táslurnar og forðast tjörnina Lífið samstarf Krakkatía vikunnar: Rottur, froða og þyrnihrós Lífið Fleiri fréttir Elegans í hæstu hæðum í fimmtugsafmæli ársins Stjörnulífið: „Heppnasta stelpa allra tíma“ Fundu hvor aðra á ný eftir erfiða reynslu Emma Roberts gengin í það heilaga „Maður getur ekki falið sig á sama hátt þegar allt hárið er farið“ Krakkatía vikunnar: Rottur, froða og þyrnihrós Einar Örn og Birna selja einbýlishúsið Ekki ósanngjarnt gagnvart sjálfri sér heldur börnunum Vilja láta svipta ekkju leikarans yfirráðum yfir dánarbúinu Gagnrýni á John Snorra ómálefnaleg og slitin úr öllu samhengi Fréttatía vikunnar: Infantino, hvítt efni og svikahrina Diddy í einangrun eftir slagsmál við samfanga Chris Brown játaði ofbeldisfulla hegðun Afþakkaði milljón Bandaríkjadala fyrir eitt uppistand Upplýsingafulltrúar sem flúðu fréttirnar Fyrrverandi mágkonur selja til að kaupa „draumakommúnu“ Biðst afsökunar á óviðeigandi sketsi með sautján ára Stodden „La La Höndin“ úr sögunni Úlfar dauðvona en líður ljómandi vel Hvað veistu um… Mosfellsbæ? Olivia Rodrigo hljóp í rigningunni og keypti sér plötur Elín Hall opnar sig um brjóstaminnkunina Enn eitt barnið vill losna við Pitt-nafnið „Svo setti hann á sig sítrusilminn og þá máttu jólin koma“ Barnastjarnan Kaylee Hottle látin „Ég ætla snemma að sofa, því ég er dauðþreyttur“ Robbie Williams útskýrir dularfulla hvíta efnið „Ríða, drepa, giftast: Steindi, Gillz og Auddi Blö?“ Spunameistarinn Alastair Campbell mærir íslenska sumarsuddann Stríðið um baðstrendur Ítalíu Sjá meira