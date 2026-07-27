Lífið

Seyfried syrgir Finn sinn

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Amanda Seyfried sló í gegn í frumraun sinni á stóra skjánum, Mean Girls, árið 2004 og hefur átt farsælan feril síðan.
Amanda Seyfried sló í gegn í frumraun sinni á stóra skjánum, Mean Girls, árið 2004 og hefur átt farsælan feril síðan. EPA

Bandaríska leikkonan Amanda Seyfried syrgir náinn fjölskyldumeðlim eftir að hundurinn Finn, sem hafði fylgt henni síðustu sextán árin, drapst um helgina.

Leikkonan greindi frá fregnunum í Instagram-færslu á laugardag þar sem hún birti mynd af sér að knúsa hundinn og skrifaði við hana: „Þessi varir að eilífu.“

Seyfried ættleiddi Finn, sem var blanda af áströlskum fjárhundi og Border collie, þegar hún var að vinna að dramaþáttunum Big Love (2006-11) snemma á ferlinum.

Seyfried birti þessa mynd af henni og Finni.

„Um leið og hann var minn, svona 24 tímum eftir að ég fékk hann, uppgötvaði ég að það var eitthvað í mér sem þarfnaðist hans. Hann breytti lífi mínu algjörlega og hjálpaði mér að uppgötva einveru og sjálfstæði,“ sagði Seyfried um hundinn í viðtali við People árið 2019.

Seyfried fangaði sextán ára afmæli hundsins með börnum sínum og eiginmanni í september á síðasta ári.

„Elsku drengurinn minn hefur verið með mér í sextán ljúf ár og meira til. Finn hefur fært mér alla þá ást, hlýju og nærveru sem stúlka gæti látið sig dreyma um,“ skrifaði Seyfried við færslu um afmælið.

„Ég veit ekki hvernig þrítugsaldurinn hefði litið út hjá mér án Finns. Ég veit það hreinlega ekki,“ sagði Seyfried um hundinn í viðtali fyrir tveimur árum. „Ég held ég hafi haldið mig fjarri vandræðum því þessi gaur beið mín heima,“ sagði hún jafnframt.

Fjöldskyldan með Finni á góðri stundu.

Bíó og sjónvarp Hollywood Bandaríkin Hundar

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