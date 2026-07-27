Breiðablik vann nauman 1-0 sigur á ÍBV á Eikarvellinum í Kópavogi í 16. umferð Bestu deildar karla í kvöld. Ágúst Orri Þorsteinsson skoraði eina mark leiksins snemma í síðari hálfleik og tryggði Blikum öll þrjú stigin.
Bæði lið voru vel skipulögð og vörðust af festu framan af leik. Þrátt fyrir markaleysið var fyrri hálfleikurinn ágætlega líflegur og bæði lið komust nálægt því að brjóta ísinn.
Eyjamenn áttu ágætis marktilraun á 29. mínútu. Vicente Valor sendi þá aukaspyrnu inn á vítateig Blika þar sem Viggó Valgeirsson skallaði boltann í stöngina. Ívar Örn varnarmaður Blika hafði brotið á Viggó í aðdragandanum og fékk gult spjald fyrir.
Breiðablik svaraði skömmu fyrir leikhlé. Kristinn Steindórsson fékk boltann innan vítateigs og skaut með vinstri fæti í þverslána. Ari í marki ÍBV virtist mögulega ná örlítilli snertingu á boltann en nær komust Blikar ekki í fyrri hálfleik.
Blikar þurftu aðeins sex mínútur til að komast yfir eftir leikhlé. Ágúst Orri Þorsteinsson átti þá skot sem Ari varði út í teiginn, en Ágúst Orri fylgdi vel á eftir sínu eigin skoti og kom boltanum í netið af miklu harðfylgi.
Markið reyndist það eina sem skildi liðin að. Breiðablik hélt fengnum hlut til leiksloka og tryggði sér þar með nauman en dýrmætan 1-0 sigur á heimavelli.
Sigurmarkið hjá Ágústi Orra. Hann sýndi þrautseigju og harðfylgi er hann braut ísinn eftir að hafa fylgt á eftir sínu eigin skoti.
Hjá Breiðablik var Jónatan Guðni beittur og helsta sóknarógn Blika allt þangað til að hann fór út af um miðbik síðari hálfleiks.
Ágúst Orri fær hrós enda skorar hann sigurmark eftir harðfylgi og það skilur einfaldlega á milli í þessum leik. Hlynur Freyr Karlsson voru einnig drjúgur á miðsvæðinu og barðist eins og ljón.
Hjá ÍBV fær Ari í markinu prik fyrir sína frammistöðu; hann átti góð úthlaup og fínar markvörslur inn á milli líka.
Vincente Valor var skeinuhættur í föstum leikatriðum og mikið inni í spili Eyjamanna sömuleiðis.
Skúrkarnir eru sóknarmenn ÍBV í kvöld, þ.e. Róbert Elís, Viggó og Sesar Örn en þeim var öllum skipt út af á einu bretti eftir tuttugu mínútur í síðari hálfleik. Þeir voru ekki nógu beittir og skapandi í þessum leik.
Leikurinn var heilt yfir bara prýðilega dæmdur af Jóhanni Inga Jónssyni og hans teymi. Ágætis stjórn og ekki yfir miklu að kvarta. Einkunn átta sléttir.
Ágætis stemmning í góðu veðri á Eikarvellinum í Kópavogi. Umgjörðin öll eins og best verður á kosið. Stúkan var bæði temmilega þétt setin en 634 manns lögðu leið sína í Kópavoginn.