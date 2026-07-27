Rosenborg vann þriðja sigur liðsins í röð í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta undir stjórn Freys Alexanderssonar. 4-0 sigur vannst á Fredrikstad í Þrándheimi.
Freyr tók við Rosenborg fyrir rúmum mánuði síðan í miðju HM-hléi í Noregi. Hann hafði stýrt Rosenborg í tveimur deildarleikjum fyrir leik kvöldsins; 3-0 sigur á Kristiansund og 3-0 sigur á Start.
Þrátt fyrir góða byrjun Íslendingsins í Þrándheimi stóðu stuðningsmenn liðsins að mótmælum á leik kvöldsins. Honum var frestað vegna æfingaleiks Rosenborgar við Manchester United á Lerkendal-vellinum á föstudaginn var.
Sá leikur tapaðist að vísu 5-0 fyrir enska stórveldinu en þrátt fyrir það bakslag, og mótmæli kvöldsins, hélt Rosenborg uppteknum hætti og vann þriðja sigurinn í röð, í þetta sinn 4-0.
Vinstri bakvörðurinn Adrian Pereira kom Rosenborg yfir gegn Fredrikstad í kvöld eftir aðeins tíu mínútna leik og Emil Ceide skoraði annað markið þremur mínútum síðar.
Eftir þessa góðu byrjun var sigur Rosenborgar aldrei í hættu og liðið stýrði ferðinni frá A til Ö. Alsírski framherjinn Amin Chiakha skoraði þriðja markið á 78. mínútu áður en Iver Fossum innsiglaði 4-0 sigurinn undir lok leiks.
Rosenborg er því með fullt hús undir stjórn Freys með þrjá sigra og markatöluna 10-0.
Rosenborg var við botn norsku deildarinnar með níu stig eftir ellefu leiki þegar Freyr tók við en hefur tvöfaldað þann fjölda, er með 18 stig í 9. sæti af 16 liðum, með markatöluna 19-18.