Taugarnar þandar í endurkomusigri Njarðvíkur Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 24. júlí 2026 21:42 Valdimar Jóhannsson skoraði í sigri Njarðvíkur á HK í kvöld. vísir/óskaró Bragi Karl Bjarkason tryggði Njarðvík endurkomusigur á HK, 3-2, í Lengjudeild karla í kvöld. Fyrir viðureign kvöldsins hafði HK unnið þrjá leiki í röð og gestirnir úr Kórnum fóru vel af stað. Strax á 5. mínútu skoraði Viktor Helgi Benediktsson með skalla eftir hornspyrnu. Valdimar Jóhannsson jafnaði fyrir Njarðvík með skallamarki á 18. mínútu og staðan í hálfleik 1-1. HK komst aftur yfir á 52. mínútu þegar Tumi Þorvarsson skoraði eftir hornspyrnu. Skömmu síðar var Davíð Smára Lamude, þjálfara Njarðvíkur, vikið af velli fyrir mótmæli. Njarðvíkingar gáfust ekki upp og Aron Einarsson jafnaði á 77. mínútu. Þegar ein mínúta var komin fram yfir venjulegan leiktíma skoraði Bragi Karl þriðja mark Njarðvíkinga og við mikla gleði þeirra grænu. Svo fór að þeir lönduðu góðum sigri sem kom þeim upp í 5. sæti deildarinnar. HK er í 4. sætinu en fimm stigum munar á liðunum. Upplýsingar um markaskorara og gang mála eru fengnar frá Fótbolta.net. Lengjudeild karla UMF Njarðvík HK Mest lesið HM-leikmaður í glannaakstri með kókaín í blóðinu Fótbolti Litli bróðir þekktustu týndu stelpu heims stefnir á Ólympíuleika Sport Guðmundur Oddsson látinn Golf Klopp kynntur sem nýr landsliðsþjálfari Þýskalands Fótbolti Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum Íslenski boltinn Lebron fer til Fíladelfíu Körfubolti Myndband með afa heimsmeistarans bræddi hjörtu Fótbolti Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Enski boltinn Hættir með landsliðinu Fótbolti Völler fer og Arsenal-hetja starfar með Klopp Fótbolti Fleiri fréttir „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ „Bárum of mikla virðingu fyrir þeim“ Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum „Búin að slá út ansi öflug lið“ Taugarnar þandar í endurkomusigri Njarðvíkur Tap í fyrsta leik Söru Bjarkar fyrir Hauka síðan 2008 Uppgjörið: Þróttur - ÍBV 1-0 | Þróttarar í bikarúrslit Hetja Þróttar: „Ákvað að hoppa og vona það besta“ Elfar Árni tryggði Völsungum mikilvægan sigur á Mærudögum Afturelding kaupir Kristin Frey frá Val „Nýtt verkefni og nýr leikur“ Tvö mörk á tveimur mínútum á elleftu stundu og Grótta bjargaði stigi Skoruðu fimm í Breiðholtinu og fóru upp í annað sætið Kaupa Conteh frá Stjörnunni „Ótrúlega spennandi sóknarmaður“ Spilaði á móti Þór um síðustu helgi og var síðan lánaður til Þórs Spilar gegnum meiðsli: „Verður örugglega svolítið vont“ Gegndrepa Jón Þór bíður sólarinnar „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ „Kannski ekki besta umhverfið eins og staðan var“ Eyjakonur þétta vörnina Vandræðalega slakar Valskonur: „Til skammar“ Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum Uppgjörið: Valur – Breiðablik 1-7 | Hrafnhildur Ása og Agla María tættu vörn Vals í sig Uppgjörið: Fylkir – Afturelding 3-4 (1-1) | Afturelding í úrslit bikarkeppninnar í fyrsta sinn Uppgjörið: FH – Stjarnan 7-3 | FH heldur toppsætinu Sögulegur leikur fyrir Mosfellinga Pressuóðir Ísraelar í Víkinni Sjáðu draumainnkomu Söntu í íslenska boltann „Þetta lítur bara illa út“ Sjá meira