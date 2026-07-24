Íslenski boltinn

Taugarnar þandar í endur­komu­sigri Njarð­víkur

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Valdimar Jóhannsson skoraði í sigri Njarðvíkur á HK í kvöld.
Valdimar Jóhannsson skoraði í sigri Njarðvíkur á HK í kvöld. vísir/óskaró

Bragi Karl Bjarkason tryggði Njarðvík endurkomusigur á HK, 3-2, í Lengjudeild karla í kvöld.

Fyrir viðureign kvöldsins hafði HK unnið þrjá leiki í röð og gestirnir úr Kórnum fóru vel af stað. Strax á 5. mínútu skoraði Viktor Helgi Benediktsson með skalla eftir hornspyrnu.

Valdimar Jóhannsson jafnaði fyrir Njarðvík með skallamarki á 18. mínútu og staðan í hálfleik 1-1.

HK komst aftur yfir á 52. mínútu þegar Tumi Þorvarsson skoraði eftir hornspyrnu. Skömmu síðar var Davíð Smára Lamude, þjálfara Njarðvíkur, vikið af velli fyrir mótmæli.

Njarðvíkingar gáfust ekki upp og Aron Einarsson jafnaði á 77. mínútu.

Þegar ein mínúta var komin fram yfir venjulegan leiktíma skoraði Bragi Karl þriðja mark Njarðvíkinga og við mikla gleði þeirra grænu.

Svo fór að þeir lönduðu góðum sigri sem kom þeim upp í 5. sæti deildarinnar. HK er í 4. sætinu en fimm stigum munar á liðunum.

Upplýsingar um markaskorara og gang mála eru fengnar frá Fótbolta.net.

Lengjudeild karla UMF Njarðvík HK

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