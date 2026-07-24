Tap í fyrsta leik Söru Bjarkar fyrir Hauka síðan 2008

Sara Björk Gunnarsdóttir, fyrrverandi landsliðsfyrirliði, lék í kvöld sinn fyrsta leik fyrir Hauka í átján ár. Haukar tóku þá á móti HK á Ásvöllum í Lengjudeild kvenna og lutu í lægra haldi, 0-2.
Sara Björk var í byrjunarliði Hauka og lék allan leikinn. Haukum veitti ekki af liðsstyrknum enda tapaði liðið 7-0 fyrir Keflavík í síðustu umferð.
Staðan í hálfleik var markalaus og allt fram á 78. mínútu. Þá kom Valgerður Lilja Arnarsdóttir, fyrirliði HK, sínu liði yfir.
Aðeins þremur mínútum síðar skoraði Henríetta Ágústsdóttir annað mark HK-inga sem fóru með sigur af hólmi.
Með sigrinum stökk HK upp úr 7. sætinu og í það þriðja. Liðið er með sautján stig, líkt og Haukar sem eru í 4. sætinu. Hafnfirðingar hafa tapað þremur leikjum í röð og ekki unnið sigur í síðustu fimm leikjum sínum.
Upplýsingar um gang mála og markaskorara eru fengnar frá Fótbolta.net.