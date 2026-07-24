HM-leikmaður í glannakstri með kókaín í blóðinu

Einn af leikmönnum heimsmeistaramótsins í fótbolta skapaði stórhættu í heimalandi sínu og var tekinn tvisvar af lögreglunni á tveimur klukkutímum. Grunur um neyslu fíkniefna var síðan staðfestur.
Samkvæmt nokkrum fjölmiðlum, þar á meðal BBC og ABC News, féll ástralski HM-leikmaðurinn Cristian Volpato á fíkniefnaprófi en kókaín fannst í sýni hans í tengslum við hefðbundið hraðaeftirlit í heimalandi hans.
#BREAKING: Socceroos star Cristian Volpato has allegedly tested positive for cocaine while driving in Sydney. https://t.co/U4s8ER2Ei7— ABC News (@abcnews) July 24, 2026
#BREAKING: Socceroos star Cristian Volpato has allegedly tested positive for cocaine while driving in Sydney. https://t.co/U4s8ER2Ei7
Þessi 22 ára gamli Ástrali spilar með Sassuolo í Seríu A á Ítalíu og er sagður hafa ekið á 109 kílómetra hraða á 60 kílómetra hraðasvæði yfir Anzac-brúna klukkan eitt um nóttina.
Þetta var í annað sinn á tveimur klukkustundum sem Volpato var stöðvaður fyrir of hraðan akstur og lögreglan ákvað að framkvæma fíkniefnapróf sem sýndi merki um kókaín.
Í fyrstu var Volpato sektaður fyrir of hraðan akstur og alþjóðlegt ökuskírteini hans hefur verið svipt tímabundið í sex mánuði á meðan beðið er eftir niðurstöðum úr B-sýni sem sent hefur verið til frekari rannsóknar.
Cristian Volpato kom við sögu í þremur af fjórum leikjum Ástralíu á HM og var í byrjunarliðinu í tveimur þeirra.
#BREAKING: Socceroo Cristian Volpato has allegedly tested positive to cocaine during a roadside test in Sydney.The 22-year-old was reportedly driving his BMW at 109km/h across the Anzac Bridge in a 60km/h zone, before he allegedly returned the positive test.Volpato had… pic.twitter.com/J3dLqJ50SN— 10 Sport (@10SportAU) July 24, 2026
#BREAKING: Socceroo Cristian Volpato has allegedly tested positive to cocaine during a roadside test in Sydney.The 22-year-old was reportedly driving his BMW at 109km/h across the Anzac Bridge in a 60km/h zone, before he allegedly returned the positive test.Volpato had… pic.twitter.com/J3dLqJ50SN