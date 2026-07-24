Fótbolti

HM-leikmaður í glannakstri með kókaín í blóðinu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Cristian Volpato fagnar einu marka Ástrala á heimsmeistaramótinu í síðasta mánuði.
Cristian Volpato fagnar einu marka Ástrala á heimsmeistaramótinu í síðasta mánuði. Getty/ Hector Vivas

Einn af leikmönnum heimsmeistaramótsins í fótbolta skapaði stórhættu í heimalandi sínu og var tekinn tvisvar af lögreglunni á tveimur klukkutímum. Grunur um neyslu fíkniefna var síðan staðfestur.

Samkvæmt nokkrum fjölmiðlum, þar á meðal BBC og ABC News, féll ástralski HM-leikmaðurinn Cristian Volpato á fíkniefnaprófi en kókaín fannst í sýni hans í tengslum við hefðbundið hraðaeftirlit í heimalandi hans.

Þessi 22 ára gamli Ástrali spilar með Sassuolo í Seríu A á Ítalíu og er sagður hafa ekið á 109 kílómetra hraða á 60 kílómetra hraðasvæði yfir Anzac-brúna klukkan eitt um nóttina.

Þetta var í annað sinn á tveimur klukkustundum sem Volpato var stöðvaður fyrir of hraðan akstur og lögreglan ákvað að framkvæma fíkniefnapróf sem sýndi merki um kókaín.

Í fyrstu var Volpato sektaður fyrir of hraðan akstur og alþjóðlegt ökuskírteini hans hefur verið svipt tímabundið í sex mánuði á meðan beðið er eftir niðurstöðum úr B-sýni sem sent hefur verið til frekari rannsóknar.

Cristian Volpato kom við sögu í þremur af fjórum leikjum Ástralíu á HM og var í byrjunarliðinu í tveimur þeirra.

HM 2026 í fótbolta Ítalski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið