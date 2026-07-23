Uppgjörið: Valur - Zrinjski Mostar 1-0 | Sterkur Evrópusigur hjá Val Þorsteinn Hjálmsson skrifar 23. júlí 2026 22:15 Tryggvi Hrafn Haraldsson tryggði Val sigur með góðu vinstri fótar skoti. vísir/diego Valur vann í kvöld frækinn sigur gegn sterkum Bosnískum andstæðing, Zrinjski, í fyrri leik liðanna í 2. umferð forkeppni Sambandsdeildarinnar. Lokatölur 1-0 þar sem Tryggvi Hrafn skoraði eina mark leiksins með laglegu skoti rétt fyrir utan teig. Einkenndist fyrri hálfleikurinn í kvöld af varfærnislegu uppspili og þreifingum hjá báðum liðum og endaði hann markalaus. Bæði lið fengu þó sín færi. Samúel Kári Friðjónsson fékk afbragðs færi í upphafi leiks eftir hornspyrnu en skot hans endaði fram hjá eftir darraðardans í teig gestanna. Eftir u.þ.b. hálftíma leik náðu gestirnir að þrýsta vel á Valsliðið og áttu tvö skot sem enduðu í markrammanum. Þessi orrahríð stóð þó ekki lengi yfir. Hjá Val fékk Dagur Orri Garðarsson bestu færi liðsins í fyrri hálfleik, ef frá er talið skot Samúels Kára, en í bæði skiptin náði hann ekki að koma boltanum á markið. Síðari hálfleikurinn fór rólega af stað og bæði lið að ná ágætis sóknum. Á 64. mínútu kom þó mark í leikinn og var það heimamanna í Val. Tryggvi Hrafn átti þá laglegt skot með vinstri fæti rétt utan teigs sem endaði í netinu eftir glæsilegt uppspil Vals. Í kjölfarið jókst sóknarþungi gestanna verulega og þurfti Frederik Schram að vera vel á verði í marki Vals, sem hann var. Sama hvað gestirnir reyndu á lokakaflanum þá dugði það ekki gegn Valsmönnum í kvöld sem áttu afbragðs leik eftir erfiða taphrinu undanfarnar vikur í Bestu deildinni. Gott forskot fyrir leikinn ytra í næstu viku. Atvik leiksins Sennilega besta uppsetta sókn leiksins skilaði marki í kvöld. Valsmenn spiluðu sig á frábæran hátt upp völlinn og barst boltinn á Jónatan Inga á síðasta þriðjungi vallarins. Ógnaði hann vörn gestanna með sínu glæsilega knattraki áður en hann lagði boltann til hliðar á Tryggva Hrafn sem átti þetta góða skot með veikari fætinum í markið. Stjörnur og skúrkar Valsliðið spilaði í heild sinni vel í kvöld, héldu boltanum afskaplega vel innan sinna raða í leiknum þrátt fyrir að vera mæta sterkum andstæðing. Frederik Schram var vel á verði í markinu, varnarlínan var vel samstillt með duglega miðjumenn fyrir framan sig. Sóknarmenn Vals sinntu svo sínu hlutverki þegar kom að markinu sem skildi liðin að. Einhvern veginn bjóst maður við betri frammistöðu frá gestunum en raun bar vitni. Hins vegar er hægt að finna fullt af afsökunum fyrir þá sem kunna að hafa haft áhrif í dag. Má þar nefna að leikurinn í kvöld er fyrsti leikur liðsins undir stjórn nýs þjálfara sem og að þetta er í raun fyrsti keppnisleikur liðsins á tímabilinu sem er að hefjast. Einnig er liðið ekki vant því að leika á gervigrasi. Dómarar Dómarateymið í dag var frá Belarús og stóð það sína plikt. Ekkert út á þá að setja og í raun fumlaus frammistaða. Stemning og umgjörð Góð umgjörð um þennan leik í kvöld, enda aðrar kvaðir settar á lið í Evrópukeppnum hvað varðar umgjörð leikja. Stemningin var þó nokkuð lágstemmd hjá heimamönnum en góður hópur manna voru mættir til að styðja gestina frá Bosníu. Sungu þeir allan tímann og kveiktu á blysum um miðjan síðari hálfleikinn. Viðtöl Valur Sambandsdeild Evrópu