Fótbolti

„Margt já­kvætt í leik okkar að þessu sinni“

Hjörvar Ólafsson skrifar
Jón Þór Hauksson var ánægður með að halda hreinu og ná inn sigurmarkinu. 
Jón Þór Hauksson var ánægður með að halda hreinu og ná inn sigurmarkinu.  Vísir / Diego

Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunar var kampakátur með lið sitt þegar það lagði Ilves Tampere að velli með einu marki gegn engu í fyrri liðanna í annarri umferð í undankeppni Sambandsdeildar Evrópu í fótbolta karla í kvöld. 

„Það er fjölmargt sem við gerðum ansi vel í þessum leik og þetta var besta frammistaðan varnarlega síðan ég tók við. Við héldum hreinu í fyrsta skipti frá því ég tók við stjórnartaumunum sem gefur okkur mikið. Við stýrðum þessum leik frá upphafi til enda og gáfum fá sem engin færi á okkur sem er jákvætt,“ sagði Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar að leik loknum.

„Við héldum vel í boltann í þessum leik og fengum fínar stöður til þess að skapa fleiri færi en við gerðum. Við vorum sterkari aðilinn frá upphafi til enda, náðum undirtökunum strax og hefðum getað unnið stærra,“ sagði Jón Þór enn fremur.

„Síðan ég tók við hefur ekkert vantað upp á vinnusemina en við erum að ná betri tökum á varnarleiknum og það sást að þessu sinni. Það var svo erfitt að finna glufur á þéttri varnarlínu þeirra en það skiptir miklu máli að fá inn sigurmark,“ sagði hann.

„Við áttum okkur á því að við erum að fara í erfiðan útileik og líklegt að leikmyndin þar verði öðruvísi. Við sýndum það hins vegar í þessum leik að við eigum góðan möguleika á að fara áfram í þessu einvígi og það er klárlega stefnan,“ sagði Jón Þór um seinni leikinn.

Sambandsdeild Evrópu Stjarnan

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