„Margt jákvætt í leik okkar að þessu sinni“ Hjörvar Ólafsson skrifar 23. júlí 2026 21:25 Jón Þór Hauksson var ánægður með að halda hreinu og ná inn sigurmarkinu. Vísir / Diego Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunar var kampakátur með lið sitt þegar það lagði Ilves Tampere að velli með einu marki gegn engu í fyrri liðanna í annarri umferð í undankeppni Sambandsdeildar Evrópu í fótbolta karla í kvöld. „Það er fjölmargt sem við gerðum ansi vel í þessum leik og þetta var besta frammistaðan varnarlega síðan ég tók við. Við héldum hreinu í fyrsta skipti frá því ég tók við stjórnartaumunum sem gefur okkur mikið. Við stýrðum þessum leik frá upphafi til enda og gáfum fá sem engin færi á okkur sem er jákvætt,“ sagði Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar að leik loknum. „Við héldum vel í boltann í þessum leik og fengum fínar stöður til þess að skapa fleiri færi en við gerðum. Við vorum sterkari aðilinn frá upphafi til enda, náðum undirtökunum strax og hefðum getað unnið stærra,“ sagði Jón Þór enn fremur. „Síðan ég tók við hefur ekkert vantað upp á vinnusemina en við erum að ná betri tökum á varnarleiknum og það sást að þessu sinni. Það var svo erfitt að finna glufur á þéttri varnarlínu þeirra en það skiptir miklu máli að fá inn sigurmark,“ sagði hann. „Við áttum okkur á því að við erum að fara í erfiðan útileik og líklegt að leikmyndin þar verði öðruvísi. Við sýndum það hins vegar í þessum leik að við eigum góðan möguleika á að fara áfram í þessu einvígi og það er klárlega stefnan,“ sagði Jón Þór um seinni leikinn. Sambandsdeild Evrópu Stjarnan Mest lesið Er nýi Haaland íslenskur? Fótbolti Arnór í leyfi frá störfum Fótbolti Veggmynd hetju Spánverja á HM eyðilögð strax Fótbolti The Times: Norska sambandið mun kvarta undan Trump Fótbolti Uppgjörið: Valur - Zrinjski Mostar 1-0 | Sterkur Evrópusigur hjá Val Fótbolti „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ Íslenski boltinn Uppgjörið: RFS - Vestri 4-1 | Þurfa kraftaverk í Reykjavík Fótbolti Bergrós meðal fimmtán efstu eftir fyrsta daginn Sport Uppgjörið: Stjarnan - Ilves 1-0 | Guðmundur Baldvin færði Stjörnunni eins marks forskot til Finnlands Fótbolti Messi er mesti yfirburðamaður eins liðs í HM-sögunni Fótbolti Fleiri fréttir Uppgjörið: Valur - Zrinjski Mostar 1-0 | Sterkur Evrópusigur hjá Val „Kvöld eins og þetta græðir ekki sárin en lætur þó hlutina vera miklu betri“ „Sigurinn nærir“ „Margt jákvætt í leik okkar að þessu sinni“ Skoruðu fimm í Breiðholtinu og fóru upp í annað sætið Héldu út manni færri þar til átta mínútur voru eftir Uppgjörið: Stjarnan - Ilves 1-0 | Guðmundur Baldvin færði Stjörnunni eins marks forskot til Finnlands Róbert Frosti fagnaði sigri en Brann kastaði frá sér góðri forystu Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Kaupa Conteh frá Stjörnunni „Ótrúlega spennandi sóknarmaður“ Ítalía nær ekki að krækja í Guardiola Modric tekur slaginn áfram í Mílanó Uppgjörið: RFS - Vestri 4-1 | Þurfa kraftaverk í Reykjavík „Klopp er tvímælalaust rétti maðurinn“ Arnór í leyfi frá störfum Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Spilaði á móti Þór um síðustu helgi og var síðan lánaður til Þórs Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Segir að ítalski fótboltinn þurfi að horfa til Spánar Barcelona kaupir Adeyemi Arsenal án lykilmanns í marga mánuði Spilar gegnum meiðsli: „Verður örugglega svolítið vont“ Meiddir Valsmenn, ævintýri Vestra og svar Stjörnunnar Gegndrepa Jón Þór bíður sólarinnar Orri og félagar tolleruðu heimsmeistarann sinn Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ The Times: Norska sambandið mun kvarta undan Trump Er nýi Haaland íslenskur? Sjá meira