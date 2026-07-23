Fótbolti

Modric tekur slaginn á­fram í Mílanó

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Luka Modric hefur framlengt samning sinn við AC Milan um eitt ár. 
Luka Modric hefur framlengt samning sinn við AC Milan um eitt ár.  Marco Luzzani/Getty Images

Luka Modric ætlar ekki að leggja skóna upp á hillu alveg strax og hefur framlengt samning sinn við ítalska knattspyrnufélagið AC Milan um eitt ár til viðbótar.

Óvissa hefur verið uppi um framtíð Modric, sem verður 41 árs í byrjun september. Samningur hans við AC Milan rann út um síðustu mánaðamót, um svipað leiti og landslið Króatíu féll úr leik á HM gegn Portúgal.

Modric rauf þögnina síðdegis í tilkynningu AC Milan þar sem hann sagðist staðráðinn að sanna sig á nýjan leik fyrir stuðningsmönnum liðsins.

Stuðningsmenn AC Milan upplifðu mikil vonbrigði á síðasta tímabili þegar liðið endaði í 5. sæti ítölsku deildarinnar og missti af sæti í Meistaradeildinni.

Modric mun koma til móts við liðsfélaga sína hjá AC Milan í æfingabúðum í Perth í Ástralíu á næstu dögum.

Fyrsti leikur AC Milan á nýju tímabili er eftir sléttan mánuð, þann 23. ágúst gegn Torino.

Ítalski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið