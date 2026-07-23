Luka Modric ætlar ekki að leggja skóna upp á hillu alveg strax og hefur framlengt samning sinn við ítalska knattspyrnufélagið AC Milan um eitt ár til viðbótar.
Óvissa hefur verið uppi um framtíð Modric, sem verður 41 árs í byrjun september. Samningur hans við AC Milan rann út um síðustu mánaðamót, um svipað leiti og landslið Króatíu féll úr leik á HM gegn Portúgal.
Modric rauf þögnina síðdegis í tilkynningu AC Milan þar sem hann sagðist staðráðinn að sanna sig á nýjan leik fyrir stuðningsmönnum liðsins.
Stuðningsmenn AC Milan upplifðu mikil vonbrigði á síðasta tímabili þegar liðið endaði í 5. sæti ítölsku deildarinnar og missti af sæti í Meistaradeildinni.
Modric mun koma til móts við liðsfélaga sína hjá AC Milan í æfingabúðum í Perth í Ástralíu á næstu dögum.
Fyrsti leikur AC Milan á nýju tímabili er eftir sléttan mánuð, þann 23. ágúst gegn Torino.