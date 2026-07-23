Herbert Hainer, forseti Bayern München, er ánægður með plön þýska sambandsins því hann telur Jürgen Klopp vera rétta manninn fyrir karlalandslið Þýskalands í fótbolta.
„Mér finnst þetta góð lausn,“ sagði Hainer við fréttamenn á miðvikudag.
„Þegar litið er á frammistöðu landsliðsins á síðustu þremur heimsmeistaramótum þarf það núna hvatningu og tilfinningu fyrir nýju upphafi. Klopp er tvímælalaust rétti maðurinn,“ sagði Hainer við þýsku fréttastofuna DPA en Yahoo Sports segir frá.
Hinn 59 ára gamli Klopp ætlar að öllum líkindum að snúa aftur í þjálfun og reyna að rífa upp þýska landsliðið sem hefur ollið vonbrigðum á hverju stórmótinu á fætur öðru. Viðræður standa yfir og er vilji hjá báðum að semja.
Herbert Hainer supports the appointment of Jürgen Klopp as coach of the German national team:"What's needed now is motivation, a fresh start, and a positive atmosphere. We have good footballers, and everything needs to be organized. And I believe that Jürgen Klopp is absolutely… pic.twitter.com/Vev3hC7cFB— Bayern Echo (@BayrnEcho) July 22, 2026
Herbert Hainer supports the appointment of Jürgen Klopp as coach of the German national team:"What's needed now is motivation, a fresh start, and a positive atmosphere. We have good footballers, and everything needs to be organized. And I believe that Jürgen Klopp is absolutely… pic.twitter.com/Vev3hC7cFB
Hainer lítur á leikmannahópinn sem er í boði og ferilskrá Klopps sem góða blöndu sem er líkleg til afreka.
„Við eigum góða fótboltamenn. Ég tel að Jürgen Klopp sé tvímælalaust rétti maðurinn. Hann hefur náð gríðarlegum árangri með öllum félögunum sem hann hefur starfað hjá, Mainz, Dortmund og Liverpool,“ sagði Haine
„Hann náði stuðningsmönnunum á sitt band. Hann náði leikmönnunum á sitt band og lyfti öllu félaginu í hvert skipti. Ég held að það myndi líka gera þýska landsliðinu gott,“ sagði Haine
Síðan Julian Nagelsmann yfirgaf Þýskaland eftir vonbrigðin á HM gegn Paragvæ hefur Jürgen Klopp verið augljós fyrsti kostur fyrir þýska knattspyrnusambandið.
Áður staðfesti Klopp hjá MagentaTV að hann hefði náð samkomulagi við Red Bull, sem myndi gefa honum tækifæri til að taka við sem landsliðsþjálfari.