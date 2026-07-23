Barcelona kaupir Adeyemi

Barcelona hefur fest kaup á þýska framherjanum Karim Adeyemi frá Borussia Dortmund fyrir 22 milljónir evra.
Barcelona staðfesti vistaskipti Adeyemi til félagsins í dag. Hann kostar félagið 22 milljónir evra en það verð gæti hækkað um sjö milljónir til viðbótar. Adeyemi skrifar undir fimm ára samning í Katalóníu.
Adeyemi er 24 ára gamall og átti aðeins eitt ár eftir af samningi sínum við Borussia Dortmund í heimalandinu.
Adeyemi gekk í raðir Dortmund árið 2022 frá RB Salzburg í Austurríki. Hann var á meðal eftirsóttari ungu leikmanna heims á þeim tíma en hann skoraði 36 mörk og lagði upp 25 í 146 leikjum á fjórum árum sínum í Þýskalandi.
Adeyemi er annar leikmaðurinn sem Barcelona festir kaup á í sumar, á eftir Englendingnum Anthony Gordon sem kom frá Newcastle United.