Héldu út manni færri þar til átta mínútur voru eftir Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 23. júlí 2026 20:52 Sigurður Ragnar Eyjólfsson tók NSÍ Runavík fyrir tímabilið. Liðið er á toppnum í færeysku úrvalsdeildinni. vísir/diego NSÍ Runavík, sem Sigurður Ragnar Eyjólfsson stýrir, laut í lægra haldi fyrir Koper frá Slóveníu, 0-2, í fyrri leik liðanna í 2. umferð forkeppni Sambandsdeildar Evrópu í kvöld. Færeyska liðið var manni færri í 54 mínútur. Í 1. umferðinni sló NSÍ Hamrun Spartans út, 3-2 samanlagt. Upp úr sauð eftir seinni leikinn á Möltu, eftir að NSÍ skoraði úr vítaspyrnu sem dæmd var á leikmann Hamrun Spartans sem tók boltann upp með höndum þegar hann hélt að búið væri að dæma markspyrnu. Sigurður Ragnar ræddi um leikinn og eftirmál hans við íþróttadeild á dögunum. Fyrir rimmuna gegn Hamrun Spartans hafði NSÍ aldrei unnið tveggja leikja einvígi í Evrópukeppni. Líkurnar á að liðið endurtaki leikinn gegn Koper eru ekki miklar eftir 0-2 tap í Runavík í kvöld. Emil Joensen, leikmaður NSÍ, fékk að líta rauða spjaldið á 36. mínútu. Manni færri hélt NSÍ út þar til átta mínútur voru til leiksloka. Þá kom Brown Irabor Koper yfir. Hann bætti öðru marki við fjórum mínútum síðar. Alex Freyr Elísson kom inn á sem varamaður hjá NSÍ á 86. mínútu. Seinni leikur NSÍ og Koper fer fram í Slóveníu eftir viku. Sambandsdeild Evrópu Mest lesið Er nýi Haaland íslenskur? Fótbolti Arnór í leyfi frá störfum Fótbolti Veggmynd hetju Spánverja á HM eyðilögð strax Fótbolti The Times: Norska sambandið mun kvarta undan Trump Fótbolti „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ Íslenski boltinn Uppgjörið: RFS - Vestri 4-1 | Þurfa kraftaverk í Reykjavík Fótbolti Bergrós meðal fimmtán efstu eftir fyrsta daginn Sport Verið að rannsaka Inter Miami eftir kaupin á Casemiro Fótbolti Valur - Zrinjski Mostar 1-0 | Sterkur Evrópusigur hjá Val Fótbolti Leik lokið: Stjarnan - Ilves 1-0 | Guðmundur Baldvin færir Stjörnunni eins marks forskot til Finnlands Fótbolti Fleiri fréttir Héldu út manni færri þar til átta mínútur voru eftir Leik lokið: Stjarnan - Ilves 1-0 | Guðmundur Baldvin færir Stjörnunni eins marks forskot til Finnlands Róbert Frosti fagnaði sigri en Brann kastaði frá sér góðri forystu Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Kaupa Conteh frá Stjörnunni Valur - Zrinjski Mostar | Fyrsta Evrópueinvígi Valsmanna í sumar „Ótrúlega spennandi sóknarmaður“ Ítalía nær ekki að krækja í Guardiola Modric tekur slaginn áfram í Mílanó Uppgjörið: RFS - Vestri 4-1 | Þurfa kraftaverk í Reykjavík „Klopp er tvímælalaust rétti maðurinn“ Arnór í leyfi frá störfum Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Spilaði á móti Þór um síðustu helgi og var síðan lánaður til Þórs Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Segir að ítalski fótboltinn þurfi að horfa til Spánar Barcelona kaupir Adeyemi Arsenal án lykilmanns í marga mánuði Spilar gegnum meiðsli: „Verður örugglega svolítið vont“ Meiddir Valsmenn, ævintýri Vestra og svar Stjörnunnar Gegndrepa Jón Þór bíður sólarinnar Orri og félagar tolleruðu heimsmeistarann sinn Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ The Times: Norska sambandið mun kvarta undan Trump Er nýi Haaland íslenskur? Messi er mesti yfirburðamaður eins liðs í HM-sögunni Fengu þyngd sína í tómötum fyrir að verða heimsmeistarar Veggmynd hetju Spánverja á HM eyðilögð strax Þurfti að hætta við æfingu eftir mótmæli leikmanns Sjá meira