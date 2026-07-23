Fótbolti

Héldu út manni færri þar til átta mínútur voru eftir

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Sigurður Ragnar Eyjólfsson tók NSÍ Runavík fyrir tímabilið. Liðið er á toppnum í færeysku úrvalsdeildinni.
Sigurður Ragnar Eyjólfsson tók NSÍ Runavík fyrir tímabilið. Liðið er á toppnum í færeysku úrvalsdeildinni. vísir/diego

NSÍ Runavík, sem Sigurður Ragnar Eyjólfsson stýrir, laut í lægra haldi fyrir Koper frá Slóveníu, 0-2, í fyrri leik liðanna í 2. umferð forkeppni Sambandsdeildar Evrópu í kvöld. Færeyska liðið var manni færri í 54 mínútur.

Í 1. umferðinni sló NSÍ Hamrun Spartans út, 3-2 samanlagt. Upp úr sauð eftir seinni leikinn á Möltu, eftir að NSÍ skoraði úr vítaspyrnu sem dæmd var á leikmann Hamrun Spartans sem tók boltann upp með höndum þegar hann hélt að búið væri að dæma markspyrnu. Sigurður Ragnar ræddi um leikinn og eftirmál hans við íþróttadeild á dögunum.

Fyrir rimmuna gegn Hamrun Spartans hafði NSÍ aldrei unnið tveggja leikja einvígi í Evrópukeppni.

Líkurnar á að liðið endurtaki leikinn gegn Koper eru ekki miklar eftir 0-2 tap í Runavík í kvöld.

Emil Joensen, leikmaður NSÍ, fékk að líta rauða spjaldið á 36. mínútu. Manni færri hélt NSÍ út þar til átta mínútur voru til leiksloka. Þá kom Brown Irabor Koper yfir. Hann bætti öðru marki við fjórum mínútum síðar.

Alex Freyr Elísson kom inn á sem varamaður hjá NSÍ á 86. mínútu.

Seinni leikur NSÍ og Koper fer fram í Slóveníu eftir viku.

Sambandsdeild Evrópu

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